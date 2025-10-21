PLANUL LUI SIMION PENTRU A-L FACE PREMIER PE CĂLIN GEORGESCU: ”SUSȚINEM GUVERNAREA CU GEORGESCU PREMIER!”

Liderul AUR i-a cerut demisia de onoare lui Ilie Bolojan după ce pachetul 2 de măsuri fiscale a picat la CCR. George Simion spune ca singura alternativa pentru România este orice formulă de guvernare care îl are ca premier pe Călin Georgescu.

Indiferent dacă AUR face sau nu parte din respectiva formulă.

George Simion îi cere demisia de onoare lui Bolojan chiar în Parlament

„Onoarea domnului prim ministru, atâta timp cât nu există oameni de onoare, noi rămânem să mergem mai departe cu demersurile parlamentare. Nu depinde de noi…ori avem oameni de onoare, ori nu avem, despre asta e vorba.”, a transmis George Simion.

„Pentru toate funcțiile importante din statul român avem oameni capabili, oameni pregătiți în toate domeniile.

Noi nu dorim să intrăm la guvernare cu aceste forțe care au anulat alegerile din România. Ca măsură reparatorie faţă de anularea alegerilor, faţă de ce a pățit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunţat susținerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliţii, fără a avea pretenţii pentru ca noi să facem parte din respectiva formulă de guvernare, deşi

Dacă PSD l-ar susține pe domnul Călin Georgescu pentru funcția de premier, am face alianță cu PSD. Da, valabil și pentru celelalte forțe politice dacă ar face acest gest.”, a adăugat George Simion.