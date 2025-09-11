POLONIA: RESTRICȚII DE TRAFIC AERIAN DE-A LUNGUL FRONTIEREI ESTICE

Polonia a hotărât să introducă restricții de trafic aerian de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, la o zi după ce mai multe drone ruse au intrat în spațiul aerian al țării.

Polonia a doborât miercuri dimineaţă drone ruse în spaţiul său aerian, cu sprijinul unor aeronave aparţinând unor aliaţi ai săi din NATO, fiind pentru prima dată când un membru al alianţei militare occidentale a folosit puterea de foc în timpul războiului Rusiei din Ucraina.

„La cererea Comandamentului Operaţional al Ramurilor Forţelor Armate … restricţiile de trafic aerian vor fi introduse în partea de est a Poloniei sub forma zonei restricţionate EP R129”, a declarat Agenţia Poloneză de Navigaţie Aeriană într-un comunicat publicat miercuri seară, citat de Reuters.

Restricţiile au intrat în vigoare miercuri, la ora 22:00 GMT (01.00, ora României – n.r.), şi se aplică până pe 9 decembrie, a precizat agenţia.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat miercuri că dronele sale au efectuat un atac major asupra instalaţiilor militare din vestul Ucrainei, dar nu aveau în plan să lovească ţinte din Polonia.