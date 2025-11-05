PREFECTUL CAPITALEI, PRECIZĂRI DESPRE LOCUINȚELE PROVIZORII ALE FAMILIILOR AFECTATE DE EXPLOZIA DIN RAHOVA. CINE ACHITĂ CHIRIILE

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că 39 de familii din blocul afectat de explozie au fost deja relocate în locuințe cu chirii decontate integral de Primăria Municipiului București, având tot ce au nevoie, într-un spațiu asemănător cu cel pe care îl aveau înainte. Până la sfârșitul săptămânii, se estimează că situația cazării tuturor celor aproximativ 50 de familii din scara afectată va fi rezolvată.

