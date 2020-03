Primarul Bistriței, Ovidiu Crețu, a anunțat, miercuri, că nu se gândește să închidă piețele din municipiu. Edilul susține că situația din teren este sub control și în acest moment nu impune luarea unei astfel de măsuri, fiindcă oamenii au înțeles că trebuie să respecte regulile impuse în această perioadă.

„Eu nu am închis piețele în municipiu și am argumentat că în cele trei piețe din oraș sunt o mulțime de oameni care își câștigă pâinea de acolo. Închiderea piețelor înseamnă să îi duci într-o zonă în care au venituri zero și vor avea probleme foarte mari atât ei, cât și familiilor lor„, a declarat primarul Ovidiu Crețu.

Edilul Bistriței subliniază că au fost luate o serie de măsuri preventive, însă, avertizează că dacă acestea nu sunt respectate, s-ar putea ajunge chiar la închiderea piețelor.

„Experiența pe care am avut-o marți, în ziua cea mai aglomerată, când am trecut și eu pe acolo, mi-a demonstrat că lucrurile s-au desfășurat civilizat și eu spun că am luat acel examen și putem merge înainte. Viceprimarul Gelu Muthi, șeful piețelor și Poliția Locală s-au aflat în zonă, nu au lăsat să intre decât un număr limitat de cetățeni. Oamenii care vând în piață și cei care se duc la piață au înțeles că orice deraiere înseamnă închiderea pieței„, a precizat Ovidiu Crețu.

Primarul a mai precizat că a avut chiar o plângere din partea comercianților din piață.

„Am avut chiar o situație, spun eu, de civism. Se știa că fiica unei doamne care vinde în piață este venită din Italia și ea a vrut să meargă în continuare să vândă acolo. Colegii ei de masă, care știau acest lucru, i-au cerut directorului de piețe să nu îi permită accesul în piață, cu reclamația de rigoare care a ajuns la mine. Eu spun că în felul acesta trebuie să se procedeze. Adică, dacă eu știu că vecinului de alături i-a venit fiul din Italia de 3 zile și acolo sunt probleme și el nu înțelege, atunci îl reclam eu mai departe. Asta trebuie făcut. Oamenii aceia au procedat foarte corect. I-au spus ei, nu a înțeles, i-au spus șefului pieței și lucrurile s-au lămurit, adică am evitat un risc„, a spus Ovidiu Crețu.