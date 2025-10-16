PROTEST PENTRU APĂRAREA LOCURILOR DE MUNCĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ

Sindicatul Naţional Forţa Legii (SNFL) anunţă organizarea unui protest, pe 29 octombrie, pentru ‘apărarea’ locurilor de muncă în Administraţia publică, Sănătate şi Asistenţa socială.

Patru dintre cele cinci mari confederaţii sindicale din România vor organiza, pe 29 octombrie, o amplă acţiune de protest în faţa Guvernului, ca urmare a problemelor sociale şi economice ‘majore’ cu care lucrătorii se confruntă, se arată într-un comunicat al SNFL transmis, joi, AGERPRES.

‘Vom cere ca în sistemul bugetar să fie oprite disponibilizările abuzive şi tăierile salariale impuse de guvernul Bolojan. Reducerile masive de personal, estimate la peste 13.000 de angajaţi în Administraţia locală, cu propunerea de tăiere a 10% din salariile din Administraţia centrală şi serviciile publice teritoriale, nu sunt soluţia adecvată pentru deficitul bugetar, ci vor afectea funcţionarea instituţiilor şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor’, susţine sursa citată.

SNFL cere să fie reglementate preţurile la energie, pentru a asigura competitivitatea producătorilor români, deoarece în prezent preţurile mari afectează toţi cetăţenii, dar şi competitivitatea firmelor româneşti şi pun în pericol locurile de muncă din industrie.

‘În ultimele luni, economia românească a pierdut peste 7.000 de locuri de muncă, în urma închiderii unor unităţi de producţie, a intrării în insolvenţă a unor companii şi a reducerii capacităţilor de producţie. Cerem repornirea capacităţii de producţie pe bază de cărbune, ca măsură temporară pentru securitatea energetică şi pentru protejarea locurilor de muncă din sector’, precizează SNFL.

Sindicatul respinge ideea privatizării prin vânzarea companiilor de stat, deoarece statul nu are mandatul cetăţenilor de a înstrăina capitalul public, iar vânzarea în perioadă de criză va însemna pierderea valorii reale a acestor active.

‘Susţinem privatizarea prin majorare de capital, o soluţie care atrage investiţii noi, asigură administrare performantă, exclude speculatorii şi menţine controlul public asupra patrimoniului strategic al României’, se mai arată în comunicat.

SNFL mai solicită ca pensionarii români să beneficieze de venituri decente şi să le fie respectate drepturile, precum şi condiţii corecte de muncă şi salarizare echitabilă pentru lucrătorii din Sănătate, Asistenţa socială şi serviciile publice.

Sindicatul cheamă la solidaritate angajaţii din Administraţia publică centrală şi locală, lucrătorii din Sănătate şi Asistenţa socială, personalul din Cultură şi servicii, pensionarii şi toţi membrii federaţiilor sindicale pentru a-şi susţine drepturile, condiţiile corecte de muncă şi un tratament echitabil din partea autorităţilor.

Potrivit sursei citate, numărul lucrătorilor remuneraţi la nivelul salariului minim a crescut exponenţial în ultimii ani, de la 8% în 2011 la peste 30% în prezent, în timp ce costul vieţii – alimente, energie, locuire – a crescut accelerat, mai ales după măsurile guvernamentale de creştere a TVA şi de liberalizare speculativă a energiei electrice, în timp ce salariile au rămas mult în urma inflaţiei.

‘Ne vom strânge împreună pe 29 octombrie, în faţa Guvernului, pentru a ne exprima nemulţumirea faţă de lipsa unor politici coerente şi faţă de inechităţile generate de măsurile de austeritate aplicate exclusiv categoriilor vulnerabile. Solidaritatea şi unitatea lucrătorilor, a majorităţii cetăţenilor sunt fundamentul acţiunilor noastre, iar participarea activă a fiecărui membru al comunităţii sindicale va demonstra că revendicările noastre nu pot fi ignorate şi trebuie rezolvate’, a declarat Ringo Dămureanu, preşedintele Sindicatului Naţional Forţa Legii.

Confederaţia Naţională Sindicală ‘Cartel ALFA’, CNSLR Frăţia, CSDR şi CNS Meridian fac apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu acceptă inechitatea.

‘Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările şi să cerem măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor. Nu mai acceptăm batjocura decidenţilor politici şi inechitatea aplicată lucrătorilor din România. Măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflaţi la putere şi privilegiaţii din instituţiile politice nu au simţit nicio tăiere’, a susţinut Dămureanu.

AGERPRES