PSD, LOVITURĂ PENTRU PENSIONARII MILITARI: SOCIAL-DEMOCRAȚII BLOCHEAZĂ PROIECTUL DE LEGE CARE ADUCE PENSII MAI MARI MILITARILOR ÎN REZERVĂ

Într-o mișcare neașteptată, PSD a blocat astăzi, în cadrul Biroului Permanent al Camerei Deputaților, procedura de urgență pentru proiectul de lege inițiat de PNL, destinat modificării pensiilor militare de stat. Această acțiune stârnește îngrijorare în rândul pensionarilor militari, care așteptau majorări semnificative ale pensiilor lor.

Gabriel Andronache, liderul grupului de deputați liberali, a declarat că proiectul privind modificarea pensiilor a fost pus pe ordinea de zi, însă, spre surprinderea sa, sprijinul din partea colegilor de la PSD și UDMR a lipsit. „Am fost surprinși de faptul că nu am primit sprijin pentru aplicarea procedurii de urgență, care ar fi permis ca proiectul să fie dezbătut în maximum o săptămână”, a spus Andronache.

„Este nepotrivit să respingi un proiect pentru că este propus de PNL • În mod normal acest proiect trebuia votat, susținut și votat la Senat. Am descoperit o găselniță a Colegiului legislativ, se arată ca nu Senatul ar fi prima camera sesizată, ci Camera Deputaților. A fost un tertip a domnului Iordache sa mai tergiverseze acest proiect. Am acceptat și lucru acesta, deși Camerele trebuiau sesizate în mod invers. Am crezut că vom fi sprijiniți să mergem cât mai repede cu procedura”, a adăugat liderul deputaților liberali.

O coaliție în criză?

Întrebările se intensifică în legătură cu solidaritatea actualei coaliții de guvernare. Andronache consideră că acest blocaj este generat mai mult de orgoliu și interese politice decât de nevoia reală a pensionarilor militari.

„Cred ca este doar o chestiune de orgoliu, cine inițiază primul acest demers. Nu cred că așa trebuie abordate lucrurile. Eu știu ca a fost un acord în coaliție ca pensiile militare de stat să fie indexate. Nu am avut sprijinul colegilor de coaliție să accelerăm procedura, așa cum era normal”, a spus Andronache.

Motivarea PSD pentru respingerea procedurii a fost necesitatea unei evaluări financiare a impactului asupra bugetului. Andronache a subliniat însă că fișa financiară este un document informativ, care poate fi furnizat oricând de către Guvern, și nu o cerință obligatorie.

„Au motivat ca în mod necesar ar trebui sa fie data o evaluare prin fișa financiară privind impactul bugetul. Fișa financiară nu reprezintă un document obligatoriu ci unul informativ care poate fi furnizat oricând de Guvern, a explicat liderul liberalilor.

Există zvonuri că PSD ar putea încerca să vină cu un proiect separat pentru modificarea pensiilor militarilor. Andronache a subliniat că, deși această idee a fost discutată, este o chestiune de „orgoliu” și ar trebui evitata. „Cred că propunerea noastră merită sprijinul, iar PNL va face tot ce-i stă în putință ca aceasta să treacă”, a concluzionat Andronache.

Blocajul politic creat prin respingerea procedurii de urgență pentru modificarea pensiilor militare ridică în continuare semne de întrebare asupra funcționării coaliției și a intențiilor reale ale partidelor implicate. Pensionarii militari, care s-au așteptat la o îmbunătățire a situației lor financiare, rămân acum în incertitudine, lăsând loc speculațiilor legate de viitorul acestui proiect legislativ esențial.

