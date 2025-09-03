PUTIN SPUNE CĂ NU A AUZIT DE FILMUL „MAGUL DE LA KREMLIN”, ÎN CARE ESTE INTERPRETAT DE ACTORUL JUDE LAW

Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, Vladimir Putin a declarat că nu a auzit până acum de această producție și că nu o poate comenta. Lungmetrajul este inspirat din romanul scris de Giuliano da Empoli, care descrie peste două decenii de viață politică rusă marcate de ascensiunea liderului de la Kremlin.

„Este prima dată când aud despre el. Nu pot să comentez pentru că nu știu”, a spus Putin, aflat în vizită în China, în cadrul unei conferințe de presă. El a precizat că nu a văzut filmul și nu știe detalii despre subiectul acestuia.

Filmul a fost selectat în competiția oficială a Festivalului de la Veneția, la sfârșitul lunii august. Povestea urmărește cariera lui Vadim Baranov, interpretat de actorul Paul Dano, un personaj inspirat de Vladislav Surkov, consilier apropiat al Kremlinului până în anul 2020.

Vladimir Putin, aflat la putere în Rusia din anul 2000, este portretizat pe marele ecran de britanicul Jude Law, unul dintre cei mai cunoscuți actori ai generației sale. Pelicula include și personaje marcante din politica și afacerile rusești, precum Evgheni Prigojin și Boris Berezovski, ambii decedați în circumstanțe suspecte.

Romanul „Magul de la Kremlin”, publicat în aprilie 2022, a fost un succes editorial și a fost transpus pe ecran de scriitorul francez Emmanuel Carrère și regizorul Olivier Assayas. Adaptarea cinematografică îmbină ficțiunea cu evenimentele reale din Rusia ultimelor două decenii.

Sursa: Newsinn