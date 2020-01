Președintele Consiliului Județean (CJ) Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, s-a arătat revoltat, marți, într-o conferință de presă, după ce Guvernul Orban nu a alocat fondurile necesare de funcționare nici măcar pentru primul trimestru pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bistrița-Năsăud. În acest context, o parte din bani urmează să fie asigurați din bugetul județului. „E strigător la cer. Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 30 de ani!”, a exclamat Moldovan.

Radu Moldovan a afirmat că, pe lângă faptul că bugetul județului a fost redus cu peste 23%, Consiliul Județean a primit de la Guvern pentru DGASPC circa 21% din sumele necesare.

„Pe lângă tăierea cu peste 23% a bugetului județului, am constatat că pentru prima dată în ultimii 30 de ani, onor Guvernul multinaţional-bancar Orban nu a asigurat nici măcar pentru primul trimestru bugetul de funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Nu am primit nici măcar 25% din bugetul pentru DGASPC. Am primit undeva 21% din acest buget. Împreună cu colegii din Consiliul Județean, după mai multe zile de căutări, tăieri și mutări, am reușit să propunem un buget din care vom asigura, cu contribuția majoră a Consiliului Județean, funcționarea acestei instituții vitale pe primele 6 luni, deși Guvernul are obligația să asigure 90% din bugetul DGASPC iar CJ, 10% cofinanțare„, a declarat Radu Moldovan.

Potrivit președintelul CJ Bistrița-Năsăud, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată de la Revoluție încoace.

„Îl văd pe acel domn pletos, că nu vreau să-i pronunț numele, explicând ce face cu cele 40-50 de miliarde împrumutate în ultimele luni, dar funcționarea statului român și grija pentru cetățeni aflați în situații delicate nu o poartă nimeni. Sunt curios cum ar arăta acel domn împreună cu tovarășul Orban și cu domnișoara blondă în fața unui asistent maternal care are luați în plasament trei sau patru copii, dintre care doi-trei și cu handicap, că nu le-au asigurat aceste drepturi. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată după Revoluție (…) E strigător la cer„, a afirmat Radu Moldovan.

„Ceea ce se întâmplă în momentul de față este strigător la cer și nu s-a întâmplat niciodată de 30 de ani, să nu asiguri hrana și salariile pentru DGASPC și să ai tupeul să vii, după ce ai făcut în decembrie cu tot sprijinul pentru corporații, să mai privatizezi și sistemul de sănătate. O doamnă secretar de stat, responsabilă de DGASPC, habar n-avea de salarii, că ei se gândesc să dea la ONG-uri toată povestea asta. Nu vreau să fiu înțeles greșit, nu am nimic nici cu ONG-urile, dar cred că avem în piață destui oameni cu probleme și încap împreună cu serviciile și cei care fac niște lucruri extraordinare, exemplu foarte clar ”Micul Prinț” din Bistrița, exemplu de bune practici. Eu cred că trebuie chemați specialiștii să ia decizii în interesul oamenilor aflați în aceste situații, nu în interes de partid, că azi cineva a venit de la un ONG și e ministru, că altcineva a venit de la spital privat și vrea să privatizeze sistemul. Ar fi ideal ca oamenii să aibă din partea statului minimum de sprijin. Noi am arătat că se poate face performanță în sistemul public dacă îți dorești. Spitalul Județean de Urgență Bistrița stă dovadă, nu vorbim povești, ci practic și faptic„, a mai adăugat Moldovan