„REZISTUL” CARE L-A SCOS ÎN FAȚĂ PE NICUȘOR DAN VREA LA PRIMĂRIA CAPITALEI

Rezistul Vlad Gheorghe, politicianul care a susținut candidatura lui Nicușor Dan la Cotroceni, vrea acum să candideze la Primăria Capitalei. În mesajul prin care și-a anunțat candidatura, apropiatul președintelui a lansat și un atac la adresa premierului Bolojan.

Acest aspect nu face decât să confirme că războiul dintre Nicușor Dan și premier se adâncește. Vlad Gheorghe lasă de înțeles că este împotriva măsurilor de austeritate care au crescut facturile românilor la energie.

„Le e frică de un independent la București. Cu facturile dublate la energie și fără să știm dacă mai începe școala, partidele au bani de dat pe sondaje. Românii sărăcesc și vouă vă arde de funcții”, a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de socializare