ROBERT CAZANCIUC ÎL SUSȚINE PE TITUS CORLĂȚEAN LA ȘEFIA PSD: „CONGRESUL ULTIMEI ȘANSE”

Senatorul PSD Robert Cazanciuc și-a declarat sprijinul pentru candidatura lui Titus Corlățean la conducerea partidului, afirmând că acesta este „un social-democrat autentic” și că viitorul congres este „ultima șansă” a formațiunii de a recâștiga încrederea românilor.

Cazanciuc a amintit că s-a alăturat PSD în urmă cu 12 ani, convins de capacitatea formațiunii de a schimba în bine drumul țării. El a subliniat că îl cunoaște bine pe Corlățean și are încredere în forța și dorința acestuia de a readuce partidul la nivelul ridicat de încredere pe care l-a avut în trecut.

Într-un mesaj video, senatorul l-a descris pe Corlățean ca fiind „un om autentic”, dedicat interesului public și capabil să conducă PSD într-un context politic dificil. „Este ceea ce așteaptă nu doar PSD, ci foarte mulți români”, a spus Cazanciuc.

Acesta a avertizat că, dacă proiectul lui Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România riscă să eșueze. El a subliniat importanța unui „pilon social-democrat autentic” care să susțină educația, sănătatea și sprijinul pentru vârstnici.

Cazanciuc a promis că își va pune în slujba lui Corlățean cei 30 de ani de carieră publică și va pleda pentru victoria acestuia la congres, subliniind că „doar împreună putem câștiga”.

Sursa: Newsinn