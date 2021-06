Tensiuni majore din interiorul PNL, în prima ședință a Biroului Executiv Național, informații scurse pe surse în presă arătând că tonul a fost dat de secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, cel care fusese acuzat de trădare de către Ludovic Orban.

”Domnule Orban, înțeleg ca va lasă nervii prin filiale, ați coborât atacul mult prea jos.

Am ales sa NU fiu in echipa atunci când Dvs ați ales sa Trădați partidul. Atunci când interesul Dvs a fost mai presus de interesul PNL. Atunci când ați cedat 3 ministere de dezvoltare pt a va asigura șefia cdep care revenea uSR. PNL trebuie sa știe. Dvs personal ați cedat cele 3 ministere intr o discuție tet a tet cu președinții partidelor din coaliței pentru a ajunge președinte la Camera.

Domnule Orban – ați ajuns sa ma amenințati cu plângeri penale pentru ca respect statutul.

Domnule Orban – mai rămâne sa amenințati ca veți cădea propriul guvern precum Dragnea sau sa faceți ce a făcut Tariceanu ( aluzie la rupere ). Cei doi au ieșit din viața publica rușinos.

Domnule Orban, înțeleg ca e un moment greu, dar va rog sa ieșiți din politica cu fruntea sus.

Ati promis o campanie interna bazata pe fair play si ati ales sa jucați murdar, cu atacuri si amenințări. În loc de adevăr ati ales minciuna. În loc de democrație liberală in propriul partid ati ales regimul unipersonal in care dvs sunteți totul si v.ati înconjurat de Yesmeni. L.ati abandonat pe acel Ludovic Orban care a castigat Congresul din 2017 si in care am crezut, alături de care am fost. Dvs si nu altcineva l.ati abandonat si trădat pe acel Ludovic Orban. Dumneavoastră si nu altcineva ati părăsit Adevărul, Spiritul liberal si democratic. Dumneavoastră si nu altcineva ati abandonat interesele majore ale PNL si ati ales propriile interese. Nu mai sunteți Ludovic Orban care a câștigat Congresul din 2017. Semănați tot mai mult cu Liviu Dragnea ca manieră de a conduce un partid. Sper ca nu veți ajunge ca Dragnea sa va sacrificați propriul guvern”,

De asemenea, Sighiartău l-a acuzat pe Orban că folosește ”o armată de postaci care ne atacă mai rău decât PSD-iștii în online”.

La rândul său, deputatul Florin Roman l-a acuzat pe Orban că a trădat partidul și joacă exclusiv pentru interesele sale personale.

Sursa: Realitatea Din PNL