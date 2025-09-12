ROMÂNIA CERE EXPLICAȚII MOSCOVEI: AMBASADORUL FEDERAȚIEI RUSE, CONVOCAT DE MAE DUPĂ INCIDENTUL CU DRONE DIN POLONIA

Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat joi la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare de către România a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9 spre 10 septembrie.

”Din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 11 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9/10 septembrie 2025. Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicații și anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic al României. Acest incident ilustrează încă o dată consecințele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale și a securității europene”, se arată într-un comunicat al MAE transmis Agerpres.

În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părții ruse despre atacurile anterioare ale forțelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniței cu România.

”A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea națională și stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre și imperativul respectării suveranității și a dreptului internațional la gurile Dunării”, precizează MAE.

