Analistul de strategie geopolitică Dorin Iacob a subliniat la Realitatea Plus, că România se află într-un moment jenant al istoriei sale moderne, evidențiind o criză de legitimitate în conducerea politică. Cu un președinte interimar și tensiuni sociale în creștere, Iacob a subliniat că România nu este reprezentată adecvat, iar liderii actuali nu reușesc să reflecte voința poporului. Această ilegitimitate se manifestă prin incapacitatea României de a juca un rol semnificativ în negocierile internaționale, în special în contextul conflictului din Ucraina.

Președintele interimar, Ilie Bolojan, a fost criticat pentru încercările sale de a se alătura discuțiilor, în condițiile în care legitimitatea sa este contestată chiar de cetățeni. Iacob a pus sub semnul întrebării capacitatea actualei conduceri de a reprezenta interesele României, în contextul în care deciziile luate de liderii europeni pot avea un impact direct asupra securității și stabilității regionale.

„Romania suntem noi, sunteti dumneavoastra in studio, sunt cei care sunt in strada, sunt cei care spun ca avem o ilegitimitae in acest moment, ilegitimatea principala este a presedintelui interimar. Si stau si ma gandesc daca nu cumva domnul Bolojan, domnul Diaconescu au facut un joc in care si-au distrus chiar propriul candidat, pe generalul Ciuca, in decembrie. Pentru ca e foarte straniu sa il vezi acum pe domnul Diaconescu la Cotroceni, secondandul-l pe domnu Bolojan care prin organizatia domniei sale a obtinut un scor foarte, foarte slab pentru candidatul PNL la presedintie, iar domnul Diaconescu a candidat cumva pe un culoar unde trebuia sa se regaseasca si unde s-au impartit de fapt voturile liberalilor.

Interesant este cine sunt acesti domni, pe cine reprezinta, ce jocuri s-au facut ca sa ajunga ei undeva unde sa reprezinte Romania. Romania in momentul asta nu e reprezentată de nimeni si nimic. Romania in momentul asta este in cel mai jenant moment din istoria moderna a sa, in urma acelei impardonabile actiuni a Curtii Constitutionale si a domnului Iohannis in decembrie.

Si aici nu vorbesc despre candidatul Calin Georgescu, ci si despre doamna Lasconi. Vorbesc despre statul de drept, despre democratie, a unui stat membru NATO. Noi am devenit veriga slaba in NATO si UE prin aceasta puverizare a democratiei si a principilor democratice. Iata cu lumea nu sta pe loc, se misca. Guvernul american, toti oficialii americani, de la ministrul Apararii pana la vicepresedintele SUA reprezinta puncte oficiale, puncte nodale, puncte importante in criza din Ucraina. Domnul Macron si alti domni si doamne din Europa si-au propus sa reziste trumpismului si ideii de schimbare. Domnul Macron convoaca o reuniune cumva ad hoc cu apropiatii, nu trece pe lista Romania, Romania fiind de-al lungul timpului o sluga ieftina mai ales pentru domnul Macron. Nici macar nu s-a mai sinchisit asa, de forma, sa o convoace, si, cu mana intinsa, presedintele interimar, domnul Bolojan, face demersuri pentru a ajunge acolo. Ca sa ce? Ce legitimitate ai, daca ajungi, la o intalnire cam informala a domnului Macron. Ce spui daca ajungi acolo? Ce reprezinti, si daca spui ceva, acel ceva pe care il spui dumneata, domnule Bolojan, e ceva ce te-ai sfatuit cu domnul Diaconescu.

Imaginati-va ca ar fi fost presedintele Senatului domnul genral Ciuca, un om cu anumita experienta si care a facut un parcurs onorabil in alegerile prezidentiale. Ar fi continuat sa fie la palatul Cotroceni domnul general Oprisor, un consilier prezidential experimentat. Macar aveam doi oameni care stiat despre ce e vorba in prezent in politica internationala, si externa, si cea de aparare. Pentru ca noi aici avem in acest moment o situatie absolut speciala. Este vorba de aparare si de politica externa in acelasi timp, intr-un moment extrem de complex in care iata ca SUA directioneaza cumva un proces de pace in anunmite conditii intre Rusia si Ucraina, un proces de pace care nu convine liderilor europeni gen Macron si Ursula von der Leyen, pentru ca ei tot timpul au incercat sa imprime o alta situatie. Sa omoarea sute de mii de ucraineni si rusi in niste interese politice globaliste stranii, care sunt depasite de vremuri si de realitate”, a spus Dorin Iacob la Realitatea Plus.

