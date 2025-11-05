ROMÂNIA, ÎN PRĂPASTIE ECONOMICĂ. ZECI DE MII DE OAMENI CONCEDIAȚI

În octombrie 2025, peste 980 de dosare de insolvență au fost înregistrate, cu 34,7% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit realitatea.net.

– cele mai mari creșteri ale insolvențelor s-au înregistrat în județele Maramureș (+411%), Brăila (+375%), Sibiu (+240%), Vaslui (+233%) și Ilfov (+200%)

– cele mai afectate domenii sunt agricultura, construcțiile și transporturile

Peste 20.000 de angajați, concediați de la începutul anului

Bucureşti – 1.625 persoane

Arad – 779 persoane

Sibiu – 425 persoane

Prahova – 414 persoane

Timiş – 414 persoane

Braşov – 370 persoane