ROMÂNIA, ÎN PRĂPASTIE ECONOMICĂ. ZECI DE MII DE OAMENI CONCEDIAȚI

De către
Realitatea de Bistrita
-

România se confruntă în prezent cu un val de insolvențe. Zeci de mii de oameni au fost concediați, iar alți 50.000 riscă să își piardă locul de muncă

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.