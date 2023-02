„Se îndreaptă către noi în același timp privirile, pline de o rugăciune tăcută, ale unui popor sfios, care veacuri întregi n-a găsit atât de adeseori cuvinte mari pentru suferințele lui, dar care le-a simțit cu atât mai adânc, cu toată gura sa mută. Se mai îndreaptă însă asupra noastră ochiul de ură al străinului, care vrea să știe cum suferim de rana pe care a făcut-o, și acestui străin, la urmă, trebuie să-i răspundem. Trebuie să-i răspundem că, oriunde am fi, oricum am fi, suntem hotărâți să mergem până la capăt, în credința că, dacă s-a ridicat vreodată o religie pe lume, dacă s-a vorbit de dreptate și ideal, nu se poate, cu niciun chip, ca, și înaintea celei mai sălbatice forțe organizate, să piară drepturile unui popor de a trăi pe pământul în care nu este un fir de țărână care să nu fie acoperit de cel mai nobil sânge”, aceste cuvinte ale lui Nicolae Iorga, rostite în decembrie 1916, la Iași, în cel mai greu moment al istoriei noastre, sunt mai actuale ca niciodată!

Astăzi, un grup de extremiști a semnat o scrisoare deschisă prin care solicită președintelui Klaus Iohannis, Guvernului și Parlamentului să inițieze procedurile de secesiune a Transilvaniei. Ba chiar există și site-uri cu cronometru, prin care se anunță desprinderea Transilvaniei de patria mamă.

Dragilor, România nu este a lui Orban, nici a lui Putin, ori a oricui crede că i se cuvine! România este a românilor, indiferent de etnia din care fac parte. Iar poporul nostru a fost bun și drept, primitor, iertător. Da, am iertat destul. Dar nu am uitat nimic. Nu am uitat suferințele provocate de imperiul austro-ungar, nu am uitat crimele hortiștilor și nici martie negru de la Târgu Mureș. Și nu am uitat nici de Posada 1330, când Robert Carol de Anjou al Ungariei a încercat sa ne cotropească, dar a fost umilit de Basarab întâiul, domnul romanilor. Nu am uitat de Mihai Viteazu, de Avram Iancu, de Matei Corvin. De Horea, Cloșca și Crișan. Și sa nu credeți ca vom ceda vreodată o palmă de pământ românesc, scăldat în sânge de eroi, pentru ca alții să ne umilească iar! Pretențiile iredentiste sunt alimentate de liderii politici care pun în aplicare planul ascuns al Moscovei și al Budapestei. Etnicii maghiari trăiesc de atâta timp în bună pace cu românii și nimeni nu își dorește un nou conflict. Am tratat cu cel mai mare respect orice etnie de pe acest binecuvântat teritoriu, dar pe maghiari i-am blagoslovit cu cele mai multe drepturi. Le-am asigurat educație în limba maternă- la cel mai înalt nivel, au libertatea de a-și exprima credința, ba chiar Le-am oferit un loc la masa puterii, tocmai pentru a nu se simți în nicio forma discriminați. Zonele locuite de maghiari sunt administrate de cetățeni români de etnie ungară! Pe românii din Ungaria cine îi lasă să fie reprezentați? Astăzi, extremiști manipulați de Budapesta, sub atenta supraveghere a UDMR, incintă la mișcări de independenta și separatism în inima României.

Apelul meu către români, indiferent de etnia din care fac parte, este sa nu asculte vorbele veninoase venite de la extremiștii care vor o tara și mai slaba. Suntem împreună de atâta vreme, avem aceleași nevoi și bucurii. Pe toate le împărțim cu credință în bunul Dumnezeu și cu speranța că împreună vom reuși sa scoatem aceasta țară la liman. Să nu cădem în capcana și lațul urii, întins abil de forțe externe, și sa nu pornim iarăși la lupta frate împotriva aceluiași frate. Am luptat împreună, și unguri și romani, când am fost cotropiîi de mai marii vremurilor pe care le-am trăit. Am oprit expansiunea Imperiului Otoman, vărsând același sânge pentru ca Europa sa fie cea de azi. Maghiari și romani au pierit sub gloanțe rusești la Stalingrad pentru ca mai apoi, românii să moară pentru ca Ungaria să se elibereze de sub ororile dezlănțuite de Hitler. Budapesta e liberă acum, cu preț greu plătit de poporul nostru, iar astăzi suntem îndemnați sa ne războim între noi.

Privim către aliații din Europa, asteptând să ni se facă dreptate, dar parcă ne umilesc cu fiecare ocazie pe care o au. La Bruxelles s-a luat o decizie bombă în scandalul care a aruncat România în aer. OMV nu trebuie să plătească taxa de solidaritate țării noastre! Potrivit surselor Realitatea PLUS, ANAF ar fi primit acest răspuns chiar de la Comisia Europeană. Șeful ANAF a anunțat recent că au fost începute verificări asupra modului în care este calculată cifra de afaceri. Și am mai primit o palmă grea: Olanda anunță că extinderea Schengen nu va fi posibilă până când problema migranților nu va fi soluționată. Șah și mat pentru România, țară care și-a făcut pe deplin datoria față de partenerii săi.

Dragi telespectatori, vă respect opiniile și implicarea in tot ce înseamnă demersul nostru de a ne lua țara înapoi! Vocea noastră începe să se audă în toate colțurile țării, dar și mai departe de România! Vocea noastră a ajuns in Parlamentul european! Vreau sa îl felicit pe europarlamentarul nostru patriot Cristian Terheș și pe președintele AUR, un patriot luptător care a avut curaj sa ia cuvântul fără sa citească din foi, ca sa apere romanii, sa apere România și sa ceara ce ne aparține înapoi! Nu știu dacă George Simion a distribuit și ceva pamperși pentru cei ce au ascuns corupția in Parlamentul european sub preș!

Vrem sa fim suverani in țara noastră, vrem sa fim respectați la masa puterilor europene, vrem sa scăpăm de corupția care ne-a dezbinat, ne-a alungat și ne-a transformat in sclavi! Corupție alăptată la pieptul mamei Rusia prin Austria! România Suverană are resursa umană sa înflorească, să repornească industriile ca să construim și să performăm cum niciodată nu am făcut-o! Dragi puternici de la centru, nu vreți să recunoașteți că ați eșuat, măcar de dragul partidului pe care îl reprezentați să faceți un pas în spate! Aveți cu ce, atât PNL cât și PSD au cu ce să vină în față, au oameni ce sfințesc locul ce au dovedit că au făcut bine locului din care vin! Oamenii faptelor sunt și oamenii soluțiilor! Chemați-i din teritoriu pe toți președinții de consilii județene performanți, toți primarii și cereți sfaturi, faceți schimb de idei, dați-vă mâna să însănătoșiți România! Abia atunci România va avea o șansa reală de a renaște prin propriile puteri, cu ambele partide la guvernare! Nu vă mai faceți de râs! Destul ați tăcut, ați fugit de responsabilități și v-ați ascuns de ochii celor ce v-au votat!

Astăzi se împlinesc 12 ani de când unul dintre marii duhovnici ai românilor, dar și un mare iubitor de patrie, a plecat la cele drepte. Este vorba despre mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Bartolomeu Anania.

Și aș vrea să închei acest editorial cu un cuvânt de suflet al bunului părinte, care sper să ne fie de folos tuturor: „Din experiența mea personală aș da următorul sfat: când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar, dacă ai ajuns în vârful muntelui, să nu amețești. Să știți că această a doua primejdie este mai mare decât prima: să amețești când ajungi sus. Pentru că în fundul prăpastiei apelezi la rugăciune, ca izvor de putere, însă, când ai ajuns în vârful muntelui, uiți de ea. Aceasta nu înseamnă că trebuie să solicităm veșnic de la Dumnezeu fundul de prăpastie, dar, fatalmente, într-o groapă adâncă sau mai puțin adâncă, aproape fiecare dintre noi cădem o dată sau de două ori în decursul unei vieți. Este important să avem această armă, care este rugăciunea nesofisticată, fără pretenții, fără sfințenie, care, însă, te sfințește prin sfințenia ei, prin care simți că nu mai ești singur, prin care simți că te însoțește în primejdie, că te însoțește în boală, că-ți întinde o mână. Este suficient ca tu să fii receptiv. Iată, de exemplu, o floare a câmpului: dimineața roua plutește în aer, iar floarea, dacă își deschide cupa, primește roua, dar dacă nu și-o deschide, nu o primește. Roua există și este gata să roureze, important fiind ca sufletul omului, asemenea unei flori, să se deschidă către Dumnezeu. Dacă se deschide, întâlnirea dintre Dumnezeu și om prin rugăciune, prin contemplația mistică și prin trăirea adâncă, duhovnicească are loc și devine un unicat în viața omului”. Asta ne învăța Înaltpreasfinția sa.

Așadar, să stăm drepți și să judecăm cu înțelepciune. Și, mai ales, să nu plecăm urechea la vorbele acestor mesia falși care vor doar să dea foc țării! România Suverană face apel la fiecare dintre dumneavoastră să sprijiniți firmele cu capital autohton, să consumăm produse locale, să ne lăsam banii în țară, să ne ajutam pe noi și să pornim toate motoarele economiei! Destul i-am îmbogățit pe alții, hai sa ne însănătoșim și noi! Să trăim românește, să atragem investiții în România, să ne dezvoltam armonios punând cărămidă peste cărămidă, până ce fiecare localitate din fiecare județ se prinde în lanțul puterii naționale! V-am adus în casele dumneavoastră exemple de reușite județene ca să vă convingeți că avem o țară minunată și un potențial fantastic. Totul cu o condiție: să muncim cu responsabilitate și să ținem cu România! Dâmbovița, Suceava, Bacău, Vaslui, Iași, Tulcea, Galați, sunt doar câteva exemple de oameni politici care fac și își doresc să mai facă lucruri extraordinare pentru oamenii lor! Poate că anul 2023 nu este doar anul dezvăluirilor, ci și anul soluțiilor!

Vă invit sa luați toți loc la masa puterii naționale, să dați deoparte contrele și să puneți pe masă proiectele de țară. Personalitățile tari trebuie sa asculte și ideile in contradictoriu, iar la final își dau mâna pentru suveranitatea României! Ne vor judeca pruncii noștri dacă nu vom termina cu dezbinarea! Suveraniștii să nu se mai certe, să nu se mai atace și să construiască! Prea multe s-au distrus și am vândut totul la fier vechi! Steagurile sus și cu crucea în mână vom birui! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România Suverană!

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir