Românii nu mai au deloc încredere în sistemul de educație. Potrivit unui sondaj internațional, principalele nemulțumiri vizează abandonul școlar, bullyingul, programa învechită și slaba pregătire a profesorilor.

De altfel, românii înregistrează al doilea cel mai scăzut procent de încredere în calitatea sistemului de educație, după Peru. Iar față de anul trecut, nemulțumirile sunt și mai mari, potrivit studiului.

La polul opus, pe primele două locuri se află Singapore și Irlanda. În aceste țări, 77% dintre persoanele participante la studiu au declarat că sunt mulțumite de sistemul de educație din țara lor, în timp ce în România doar 12% dintre persoane se declară mulțumite.