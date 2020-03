Controverse serioase pe tema spitalelor suport în vederea tratării bolnavilor cu CoVid-19, în Bistrița-Năsăud. În timp ce președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a anunțat joi seara faptul că Spitalul din Năsăud a fost deja ales de Ministerul Sănătății pentru a îndeplini această misiune, urmat de cel din Beclean, prefectul Stelian Dolha îl contrazice și spune că deocamdată nu este stabilit nimic și că se caută soluții.

„Pentru CORECTA INFORMARE a tuturor cetățenilor jud. Bistrița-Năsăud

Odată cu instituirea stării de urgență, din data de 16 martie a.c., TOATE MĂSURILE DE LA NIVEL JUDEȚEAN SUNT DISPUSE DE CĂTRE Ministerul Sănătății – România.

Astfel, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII este cel care A DECIS, ca la nivelul județului nostru, spitalele care se vor ocupa de îngrijirea pacienților infectați cu CoVid-19 să fie:

În prima fază, Spitalul Orășenesc “Dr. George Trifon” Năsăudși Spitalul Orășenesc Beclean.

Apoi, Spitalul Județean de Urgență.

Repet, este o decizie ce aparține în exclusivitate Ministerului Sănătății, fiind într-o stare de excepție, în Stare de Urgență!”, a scris pe pagina sa de Facebook, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud Radu Moldovan.

Totodată acesta a dat asigurări că Spitalul Județean de Urgență Bistrița este pregătit pentru a trata pacienții infectați cu coronavirus. „Țin să precizez că Spitalul Județean de Urgență Bistrița s-a pregătit din timp pentru gestionarea pandemiei de coronavirus și o să fim alături de toți oamenii care vor trece prin această grea încercare, îmediat cum ni se va permite acest lucru. Managementul SJUB, pe lângă faptul că a achiziționat echipamente, a realizat și un „Plan de organizare și acțiune”, cu circuite separate, bine pus la punct, pentru o bună îngrijire a tuturor pacienților. O parte din măsuri:

Secția de Oncologie de pe str. Alba Iulia se mută la Spitalul TBC de pe str. Ghinzii, urmând ca Spitalul de Boli Infecțioase, să fie disponibil exclusiv pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, formele ușoare.

La Spitalul Județean de Urgență Bistrița se va realiza o intrare separată, prin spatele spitalului, pentru pacienții cu CoVid-19, iar pentru cazurile severe, am pregătit Secția de Terapie Intensivă, care este complet utilată și va fi izolată.

Terapia Intensivă se va muta în cele 5 saloane modernizate în ultimii ani, 2 la Cardiologie și 3 la Neurologie, unde sunt echipamente pentru oxigen și tot ceea ce este necesar pentru buna funcționare”, a precizat Moldovan. „În concluzie, atunci când Ministerul Sănătății va decide că Spitalul Județean trebuie să intervină, suntem pregătiți să facem acest lucru. Ne așteaptă o perioadă dificilă, dar suntem alături și vom sprijini cu tot ce putem Spitalele care intră în prima linie, la decizia Ministerului Sănătății, respectiv Spitalul Orășenesc Dr. George Trifon Năsăud și Spitalul Orășenesc Beclean”, a mai subliniat în încheiere președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Prefectul Stelian Dolha a afirmat însă că deocamdată nu s-a luat nicio decizie, dar din declarația acestuia se poate observa că la nivelul Ministerului Sănătății există ideea ca spitalele din Beclean și Năsăud – total nepregătite din orice punct de vedere – să fie aruncate în prima linie în lupta cu epidemia de coronavirus.

„În ultimele zile au avut loc discutii cu Ministerul Sănătății, fiind căutate soluții în fiecare județ pentru a trata pacienții COVID pozitiv, cu diferite alte afecțiuni (ex. fracturi, afecțiuni care necesită intervenție chirurgicală, diabet, etc) și, de asemenea, pentru gravidele COVID pozitive sau pacienti dializați COVID pozitivi. Întrucât intenția este ca spitalele județene să rămână cât mai mult timp „curate”, MS a solicitat nominalizarea ca spital de suport COVID a unui alt spital care să aibă specialități de bază sau posibilitatea de a asigura asistența medicală necesară. Din cele două spitale publice, respectiv Beclean și Năsăud, cel care are mai multe specialități și personal este spitalul Năsăud, mai putin în ce privește secția ATI. Am prezentat situația spitalului cu tot ce are și, de asemenea, cu tot ce lipseste într-o adresă către Ministerul Sănătății. Urmează ca după analiza situației aceștia să ia o decizie. Se ia o decizie la nivel de țară pentru toate județele”, a transmis prefectul Dolha.