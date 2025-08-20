ȘEDINȚĂ PENTRU SCENARIUL UNOR ALEGERI ANTICIPATE. AUR A DAT SEMNALUL

Scenariul unor alegeri anticipate devine din ce în ce mai actual! Situația este analizată de către suveraniștii din partidul AUR și de mai multe instituții și partide care au discutat în cadrul unor ședințe acest scenariu.

Singura variantă disponibilă, din acest moment, pentru actuala scenă politică, pentru actuala putere, este scenariul unor alegeri anticipate, conform membrilor opoziției, respectiv membrii din partidul condus de către George Simion.

Această variantă a unor alegeri anticipate devine una din ce în ce mai actuală, având în vedere că a fost luat și discutat acest scenariu, inclusiv în cadrul unor ședințe ale mai multor instituții, ale unor reprezentanți care au vorbit exact despre aceste alegeri anticipate.

În cadrul acestor ședințe, conform surselor Realitatea PLUS, s-ar lua în calcul scenariul unor alegeri anticipate în primăvara anului viitor (2026).

Pe de altă parte, scenariul acestor alegeri anticipate a fost discutat inclusiv în cadrul mai multor partide politice, chiar și în partea PSD. Există și foarte multe neînțelegeri în actuala coaliție de guvernare, în cadrul mai multor partide politice care se află în aceste momente la putere și, de asemenea, partidul AUR alături de opoziție, dar și de alte partide suveraniste pregătește o moțiune împotriva executivului condus de către Ilie Bolojan.

Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea: „Partidele din actuala coaliţie sunt incapabile!”

„Noi considerăm că aceste partide care formează actuala coaliţie sunt incapabile, nu au profesioniştii necesari, dacă îi aveau, guvernau bine ţara. Pentru a putea asigura o viitoare majoritate parlamentară, alta decât cea din momentul de faţă, poziția noastră este cea pe care am exprimat-o în spațiul public, că nu ne putem asuma decât să facem reformele necesare pe care ei le doresc. Întrebați PSD dacă vrea reforma administrativă. (…) Nu vor exista în aceste partide suficienți parlamentari care să-şi asume aceste reforme, dacă nu le dictează stăpânii, cei care îi creditează, şi probabil că acolo se va ajunge, să facă aceste reforme, ei nu le vor face”, a susținut Lulea, într-o conferință de presă.

„Nu contează că le facem noi, că le fac ei, că suntem într-un guvern minoritar. Noi credem că revenirea la cetăţean este unica soluţie. În momentul de faţă noi nu vedem altă soluţie decât alegeri anticipate şi să decidă românii în urma unor alegeri anticipate. Există această majoritate care nu a fost votată de români (…) Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva. (…) Este nevoie de alegeri anticipate, ca să decidă cetăţenii. Nu putem noi decide”, a continuat acesta.