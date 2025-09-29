SENATUL A ADOPTAT MODIFICĂRILE LA PILONUL II ȘI III: PACIENȚII ONCOLOGICI ÎȘI POT RETRAGE INTEGRAL BANII

Senatul a adoptat proiectul care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private. Dacă în varianta Guvernului participanții ar fi putut retrage cel mult 30% din suma acumulată la pensionare, restul urmând să fie plătit eșalonat timp de opt ani, senatorii au introdus o excepție: pacienții oncologici vor putea retrage integral banii, într-o singură tranșă, la cerere.

„În felul acesta, pentru a le crește calitatea vieții, își pot asigura cele mai bune tratamente și pot avea o șansă în plus să câștige lupta cu boala”, a explicat senatoarea Nicoleta Pauliuc, una dintre inițiatoarele amendamentului.

În comisia de Buget, unii parlamentari au cerut ca facilitatea să fie extinsă și pentru pacienții cu boli cronice, dar amendamentul a fost respins, Ministerul Sănătății explicând că nu există criterii clare de încadrare, ceea ce ar fi dus la prea multe excepții.

În plen, senatoarea USR Violeta Alexandru a avertizat că fondurile de pensii nu trebuie confundate cu sistemul de sănătate, în timp ce senatorul AUR Petrișor Peiu a susținut că cetățenii ar trebui să decidă liber cum își folosesc banii.

Proiectul a trecut de Senat cu 82 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă” și va merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

