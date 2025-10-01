SFÂNTUL SINOD A REVOCAT INTERDICȚIA IMPUSĂ ÎPS TEODOSIE DE A OFICIA SLUJBE ÎN AFARA EPARHIEI SALE

Relațiile dintre Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, au intrat într-o etapă de reconciliere.

În cadrul ultimei ședințe de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost decisă ridicarea interdicției care îi fusese impusă ierarhului de la Constanța, aceea de a nu sluji în afara propriei eparhii și nici de a permite altor ierarhi să meargă în eparhia tomitană pentru a sluji.

Sursele din Sfântul Sinod, citate de replicaonline.ro, afirmă că Patriarhul și Arhiepiscopul Tomisului „au discutat deschis și au clarificat neînțelegerile din ultimii ani”, ceea ce ar fi dus la un „gest de împăcare și reașezare în normalitate”.

Decizia a fost luată după două zile de discuții și a fost anunțată chiar în ziua în care Preafericitul Daniel a sărbătorit 18 ani de când este Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Odată cu această hotărâre, ÎPS Teodosie va putea, din nou, să slujească împreună cu alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în diferite eparhii din țară, cu respectarea rânduielilor canonice. Interdicția fusese instituită în toamna anului 2024 și a reprezentat una dintre cele mai dure sancțiuni aplicate unui ierarh român în ultimele decenii.

Ridicarea acestei interdicții este percepută ca fiind un semnal de unitate și consolidare a comuniunii bisericești, în contextul în care Patriarhia Română se pregătește de marea sărbătoare a sfințirii Catedralei Naționale din București.