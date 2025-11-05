SFIDAREA LUI MOȘTEANU: „APĂRAREA ROMÂNIEI ESTE MAI MULT DECÂT O BRIGADĂ DE 1.000 DE MILITARI”

De către
Realitatea de Bistrita
-

Sfidare la nivel înalt din partea ministrului Ionuț Moșteanu. Acesta prezintă retragerea trupelor americane din România ca pe o mare victorie si nici nu vrea să dea explicații în Parlament pe motiv de confidențialitate. Pe de altă parte, spune că nu vede o relație de cauzalitate între retragerea soldaților și potențiale strategii ale Rusiei. De altfel, Moșteanu se arată convins că rușii abia țin frontul cu Ucraina, scrie realiatea.net.

