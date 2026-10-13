Abigail Moldovan, tânăra de 18 ani rănită în accidentul din Șieu-Măgheruș, rămâne în stare critică

Abigail Moldovan, tânăra de 18 ani rănită în accidentul de pe DN 17, la Șieu-Măgheruș, rămâne în stare critică la ATI, potrivit medicilor.
Abigail Moldovan, tânăra în vârstă de 18 ani rănită grav în accidentul rutier produs pe DN 17, în Șieu-Măgheruș, se află în continuare în stare critică. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, aceasta este internată la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), intubată, ventilată mecanic și sedată.
Accidentul s-a produs miercuri, 7 octombrie, la intrarea în localitatea Șieu-Măgheruș. În urma impactului dintre două autoturisme, Abigail, care se afla pe scaunul din dreapta al uneia dintre mașini, a fost grav rănită și a intrat în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, reușind să o stabilizeze pentru transportul la spital.
Starea tinerei de 18 ani rămâne critică
La câteva zile după accident, starea de sănătate a tinerei nu înregistra o ameliorare. Medicii continuă să îi acorde îngrijiri de specialitate, iar Abigail rămâne sub supraveghere medicală permanentă în secția ATI.
„Se menține starea critică pentru tânăra de 18 ani. E în continuare în Secția ATI, intubată, ventilată, sedată”, a declarat Camelia Strungari, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.
Abigail, elevă la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” din Bistrița
Abigail Moldovan este elevă în ultimul an la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” din Bistrița. Tânăra este cunoscută de cei apropiați pentru talentul său muzical și pentru vocea sa, iar vestea accidentului a stârnit un val de emoție în comunitatea locală.
Colegii, profesorii și oamenii care o cunosc speră într-o evoluție favorabilă a stării sale de sănătate. În aceste momente dificile, familia și apropiații așteaptă vești mai bune de la medici.
Cum s-a produs accidentul din Șieu-Măgheruș
Accidentul rutier a avut loc pe DN 17, în apropierea intrării în Șieu-Măgheruș, în momentul în care autoturismul în care se afla Abigail a virat la stânga și a fost lovit de o altă mașină care circula pe drumul național.
În urma coliziunii, mai multe persoane au fost rănite și transportate la spital. Abigail a fost una dintre victimele cele mai grav afectate, fiind găsită în stop cardio-respirator de echipajele de intervenție.
Comunitatea din Bistrița-Năsăud continuă să urmărească evoluția stării tinerei, în speranța că aceasta va reuși să depășească momentele critice.