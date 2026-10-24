Au cumpărat un telefon cu euro falși. Doi tineri din Bistrița-Năsăud, percheziționați de polițiști

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:02

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au făcut percheziții într-un dosar de înșelăciune și bani falși, după ce doi tineri ar fi cumpărat un telefon mobil plătind cu euro falși. Anchetatorii au ridicat trei telefoane mobile, un pistol airsoft și 13 bancnote străine.

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