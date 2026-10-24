Au cumpărat un telefon cu euro falși. Doi tineri din Bistrița-Năsăud, percheziționați de polițiști

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au făcut percheziții într-un dosar de înșelăciune și bani falși, după ce doi tineri ar fi cumpărat un telefon mobil plătind cu euro falși. Anchetatorii au ridicat trei telefoane mobile, un pistol airsoft și 13 bancnote străine.
Ieri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița-Năsăud au organizat o acțiune operativă, în cadrul căreia au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară pentru săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.
Tot ieri au mai fost puse în aplicare două mandate de aducere, pe numele unei tinere, de 19 ani, și a unui tânăr, de 20 de ani. După audieri, ei au fost reținuți pentru 24 de ore.
Astăzi, persoanele reținute au fost prezentate procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița care a dispus plasarea acestora sub control judiciar, pentru 60 de zile.
„Din investigațiile efectuate a reieșit că, la data de 25 septembrie 2026, persoanele vizate ar fi deținut și pus în circulație, prin achiziționarea unui telefon mobil, în municipiul Bistrița, 400 de euro, în bancnote contrafăcute, toate cu cupiura de 50 de euro. Bancnotele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și administrării probatoriului în cauză.
În urma perchezițiilor efectuate, de către polițiști, în județul Bistrița-Năsăud, au fost ridicate și indisponibilizate 3 telefoane mobile, un pistol de tip airsoft, 13 bancnote de monedă străină, precum și înscrisuri cu valoare probatorie” – informează IPJ BN.
Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, în vederea documentării cauzei sub toate aspectele.