Actualitate· 2 min citire

Elevul de 13 ani care a înjunghiat o profesoară la Bistrița a lăsat un manifest cu planuri violente

Elevul agresor din Bistrița

Elevul agresor din Bistrița

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Bistrita ca sursă preferată
Scris deIonuț Nichita
Publicat21 oct. 2026, 20:37
SursăFoaia Transilvană

Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară într-o școală din Bistrița este internat la Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca. Potrivit Foaiei Transilvane, acesta a lăsat în urmă un document în care detalia planurile sale.

Adolescentul își pregătise atacul cu timp înainte și intenționa să rănească mai mulți colegi și profesori. Potrivit Foaiei Transilvane, elevul dorea ca faptele sale să ajungă în atenția presei și susținea că a lăsat semnale de avertizare pe o rețea de socializare, fără ca acestea să fie observate.

Planuri detaliate în document

În manifest, adolescentul descria mai multe scenarii violente. Documentul conținea fotografii cu echipamentul pregătit și explicații despre modul în care voia să își ascundă intențiile de familie.

„Voi merge afară mai des înainte de atac, pentru a vorbi cu mine și pentru a mă bucura de ultimele momente de libertate”, scria adolescentul într-un pasaj din document.

Într-o altă variantă a manifestului, elevul vorbea despre intenția de a transmite atacul în direct pe internet și despre posibilitatea unei confruntări cu polițiștii. Acesta își nominalizase inclusiv unii colegi pe care intenționa să îi rănească.

Voi aștepta în baie până sună clopoțelul, apoi mă voi echipa și voi încerca să fac un live. Voi merge apoi la parter și voi face probabil ceva similar cu Timofey, apoi plănuiesc să urc la etaj, unde voi încerca să îi înjunghii pe (n.r. – apar numele mai multor colegi de-ai săi), iar dacă nu voi reuși, voi înjunghia aleatoriu.

Când va veni poliția, mă voi preda și voi coopera. Știrile spun că vor fi mai mulți polițiști în jurul școlii… bun, poate voi omorî unul și îi voi lua arma.

— a scris adolescentul în manifest Elevul de 13 ani

Un alt pasaj îngrijorător privește semnalele pe care băiatul susținea că le-a transmis înaintea atacului.

„Mi-am făcut aprecierile publice ca să-mi arăt planurile și semnalele de avertizare, de care evident nu i-a păsat nimănui”, scria elevul.

Adolescentul se temea că atacul său nu va fi suficient mediatizat, afirmând că avea nevoie de atenția presei „ca să răspândesc mesajul și să-i fac și pe alții să facă asta”.

Internat pentru evaluare

În prezent, elevul se află internat la Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca, pentru evaluare medicală. Familia îl prezintă ca fiind „liniștit” și „victimă a celorlalți”.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe