Femeie de 80 de ani, salvată de pompieri după ce a căzut într-o groapă de doi metri

O femeie de aproximativ 80 de ani a căzut într-o groapă adâncă de doi metri, pe strada Plăieșului din Bistrița. Pompierii au salvat-o, iar victima a fost transportată la spital.
O femeie în vârstă de 80 de ani a căzut într-o groapă, în Bistrița
O femeie de aproximativ 80 de ani a trecut prin momente dificile în dimineața zilei de 16 octombrie, după ce a căzut într-o groapă cu o adâncime de aproximativ doi metri, pe strada Plăieșului din municipiul Bistrița.
La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să o scoată în siguranță. Potrivit informațiilor disponibile, femeia era conștientă și cooperantă în momentul în care a fost găsită.
Femeia ar fi suferit o posibilă fractură
După ce a fost extrasă din groapă, victima a fost preluată de echipajul de prim ajutor SMURD pentru evaluare medicală și acordarea îngrijirilor necesare.
Primele informații indicau o posibilă fractură la nivelul unui membru inferior. Ulterior, femeia a fost transportată la spital pentru investigații și tratament.
Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.
În zonă se lucra la schimbarea containerelor
Potrivit informațiilor apărute după incident, în zona respectivă se desfășurau lucrări pentru schimbarea containerelor.
Circumstanțele exacte în care femeia a căzut în groapă și condițiile de siguranță din perimetru sunt aspecte importante pentru clarificarea incidentului.
Cazul readuce în atenție necesitatea semnalizării corespunzătoare și a securizării zonelor în care se desfășoară lucrări, pentru prevenirea accidentelor în care pot fi implicați pietonii.