Incident violent la o școală din Bistrița: un elev a atacat cu cuțitul o profesoară și un coleg

O profesoară și un elev au fost răniți cu un cuțit, luni, 19 octombrie, într-o școală din Bistrița. Agresorul, un elev de clasa a VIII-a, a fost imobilizat de poliție.
Inspectoratul de Poliție Bistrița-Năsăud a anunțat că în jurul orei 08:40, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 despre o agresiune cu un cuțit într-o unitate de învățământ din municipiul Bistrița. Potrivit comunicatului, un elev de clasa a VII-a ar fi agresat o profesoară și un alt elev.
Acesta este primul incident violent înregistrat la o școală din Bistrița în acest an școlar.
Urmare a sesizării, polițiștii au intervenit prompt la fața locului. Elevul implicat a fost imobilizat de forțele de ordine și se află în prezent în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, care le acordă îngrijiri necesare.
La locul incidentului intervin polițiști din Biroul de Ordine Publică și Biroul de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Bistrița, dar și specialiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Autoritățile au inițiat cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.