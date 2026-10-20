Noi detalii în cazul profesoarei înjunghiate la Bistrița. Parchetul spune că elevul a acționat premeditat

Publicat 20 oct. 2026, 16:14 Sursă tvrinfo

Un elev de 13 ani care a atacat luni, 19 octombrie 2026, cu un cuțit o profesoară și doi colegi într-o școală din Bistrița a acționat premeditat, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

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