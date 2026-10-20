Noi detalii în cazul profesoarei înjunghiate la Bistrița. Parchetul spune că elevul a acționat premeditat

Un elev de 13 ani care a atacat luni, 19 octombrie 2026, cu un cuțit o profesoară și doi colegi într-o școală din Bistrița a acționat premeditat, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.
Prim-procurorul Adrian Briciu a declarat că autorul atacului a venit la școală pregătit cu un cuțit tip briceag, o cagulă, o cască tip militar și mănuși. Minorul s-a echipat în baia instituției înainte de a se deplasa spre sala de clasă.
Motivele atacului
Potrivit procurorului, elevul l-a vizat pe un coleg mai mic cu un an, pe care îl considera „indian”, cel mai probabil din cauza culorii mai închise a tenului. Briciu a precizat că între cei doi nu au existat conflicte anterioare.
Desfășurarea incidentului
Ajuns în fața clasei, agresorul a bătut la ușă. Când profesoara de matematică a ieșit, l-a lovit de mai multe ori cu cuțitul în zona capului și toracică, pe holul școlii.
Un elev a intervenit pentru a ajuta cadru didacticul. Ulterior, atacatorul a intrat în sala de clasă pentru a-l căuta pe colegul vizat inițial. Un alt coleg a încercat să îl protejeze și a fost lovit în zona capului, iar elevul țintit a suferit o leziune superficială la spate.
Paznicul școlii și un profesor de sport au reușit să imobilizeze minorul și să îi ia cuțitul.
Descoperiri în baia școlii
Cercetările la fața locului au relevat prezența unor mesaje scrise în limba engleză pe faianță și pe vasul de toaletă, precum și a unor însemne legionar-extremiste, de extremă dreaptă.
Starea minorului și urmărirea penală
Minorul a fost internat la clinica de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca, unde îl însoțește mama. Până în prezent, nici el, nici mama sa nu au fost audiați. Procurorii au efectuat percheziții la locuința familiei, situată într-o localitate rurală aflată la circa 13 kilometri de Bistrița.
Întrebat despre posibila radicalizare a elevului, prim-procurorul a menționat că acesta nu a manifestat remușcări după faptele comise și nu părea afectat.
Cazul a fost analizat și de procurorii DIICOT, care au stabilit că este de competența Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. Cercetările sunt continuate pentru infracțiunea de tentativă de omor.
Din cauza vârstei de 13 ani, minorul nu poate fi tras la răspundere penală. Măsurile ulterioare vor fi luate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.