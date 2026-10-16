O femeie de 84 de ani a ajuns la spital cu fracturi multiple. Groapa în care a căzut a fost împrejmuită după incident

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 oct. 2026, 17:36

O femeie în vârstă de 84 de ani din Bistrița a ajuns la spital cu fracturi multiple, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproape doi metri, săpată pentru lucrări la sistemul de colectare a deșeurilor.

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