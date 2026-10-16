O femeie de 84 de ani a ajuns la spital cu fracturi multiple. Groapa în care a căzut a fost împrejmuită după incident

O femeie în vârstă de 84 de ani din Bistrița a ajuns la spital cu fracturi multiple, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproape doi metri, săpată pentru lucrări la sistemul de colectare a deșeurilor.
Incidentul s-a produs dimineața devreme, iar zona a fost împrejmuită cu garduri abia după accident. Autoritățile verifică împrejurările în care s-a petrecut incidentul.
Femeia a căzut într-o groapă dintre blocuri
Accidentul s-ar fi produs cu puțin timp înainte de ora 7:00, când lumina naturală era încă redusă. Groapa fusese săpată de muncitorii care efectuau lucrări pentru schimbarea sistemului de colectare a deșeurilor din cartier.
După căzătură, femeia ar fi strigat după ajutor. Un vecin a auzit-o și a sunat la numărul de urgență 112. Potrivit autorităților locale, zona era semnalizată cu balize și bandă reflectorizantă. Totuși, după incident, muncitorii au montat garduri în jurul gropii.
Bătrâna a suferit fracturi multiple
Femeia a fost transportată la spital cu fractură de bazin, fractură de os sacru, fracturi costale și alte contuzii.
Medicii au precizat că pacienta este internată în secția de Ortopedie. Starea sa este stabilă, însă rămâne gravă, având în vedere leziunile suferite.
Fiica femeii a declarat că mama sa avea și probleme de vedere, un aspect care ar putea fi relevant pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs căzătura.
Ce spun autoritățile despre siguranța șantierului
Reprezentanții Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița-Năsăud au explicat că, în cazul șantierelor temporare, riscul de cădere trebuie prevenit prin măsuri de protecție adecvate.
Printre acestea se numără balustrade solide, suficient de înalte, prevăzute cu bordură și protecție intermediară, sau alte mijloace echivalente care să împiedice accesul accidental în zona periculoasă.
Verificările continuă
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă măsurile de protecție și semnalizare de la locul lucrărilor au fost suficiente și dacă au fost respectate normele de siguranță.
Până la clarificarea situației, nu au fost comunicate concluzii definitive privind eventualele responsabilități pentru producerea accidentului.