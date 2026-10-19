Pensionar de 76 de ani condamnat la aproape trei ani de închisoare pentru conducere fără permis

Publicat 19 oct. 2026, 15:30 Sursă Bistrițeanul

Un pensionar de 76 de ani din Mureșenii Bârgăului a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare pentru șase fapte de conducere fără permis, săvârșite în perioada 2021-2022.

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