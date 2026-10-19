Pensionar de 76 de ani condamnat la aproape trei ani de închisoare pentru conducere fără permis

Un pensionar de 76 de ani din Mureșenii Bârgăului a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare pentru șase fapte de conducere fără permis, săvârșite în perioada 2021-2022.
Judecătoria Bistrița a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea împotriva lui Macarie B., în vârstă de 76 de ani, conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.
Bărbatul fusese condamnat la o pedeapsă totală de 2 ani și 11 luni pentru comiterea a șase infracțiuni de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Faptele au fost înregistrate între 16 noiembrie 2021 și 25 noiembrie 2022.
Șase condamnări individualizate
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul instanței, pentru fiecare dintre cele șase fapte, instanța a aplicat o pedeapsă de un an de închisoare. Prin contopirea pedepselor, s-a stabilit durata finală a executării.
Macarie B. se afla deja în arest preventiv din luna mai 2026. În acea perioadă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița propusese măsura preventivă, invocând starea de recidivă postexecutorie a inculpatului.
Antecedente penale și confiscarea autoturismului
Instanța a reținut că bărbatul mai fusese condamnat anterior, pe 26 octombrie 2010, la 3 ani și 472 de zile de închisoare. Acesta a beneficiat de liberarea condiționată pe 18 aprilie 2012, rămânând cu un rest neexecutat de 1.037 de zile.
În plus, instanța a dispus confiscarea specială a autoturismului folosit la comiterea infracțiunilor din dosarul recent soluționat.