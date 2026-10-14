Peste 130 de sancțiuni pentru șoferii fără centură și cu telefonul la volan, în Bistrița-Năsăud

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au aplicat 892 de sancțiuni rutiere într-o săptămână. 136 au vizat lipsa centurii și folosirea telefonului la volan.
Polițiștii rutieri din Bistrița-Năsăud au aplicat sute de sancțiuni în urma unor controale desfășurate pe drumurile din județ. Acțiunile au vizat în special șoferii care nu poartă centura de siguranță, folosesc telefonul mobil în timpul conducerii sau se lasă distrași de alte activități la volan.
Verificările au avut loc în perioada 5–11 octombrie 2026, în cadrul campaniei europene FOCUS ON THE ROAD, dedicată prevenirii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic.
Aproape 900 de sancțiuni aplicate de polițiști
În urma controalelor, polițiștii au aplicat 892 de sancțiuni contravenționale pentru abateri de la regulile de circulație. Valoarea totală a amenzilor a depășit 163.000 de lei.
Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, 95 de sancțiuni au fost aplicate pentru nepurtarea centurii de siguranță. Alte 41 au vizat utilizarea telefonului mobil și alte comportamente care pot distrage atenția conducătorilor auto.
În total, aceste două categorii au însumat 136 de sancțiuni, ceea ce evidențiază frecvența abaterilor care pot pune în pericol atât șoferii, cât și ceilalți participanți la trafic.
Controale în Bistrița, Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi
Acțiunile au fost desfășurate pe raza întregului județ de polițiștii Serviciului Rutier, ai Biroului Rutier Bistrița și de structurile rutiere din Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi.
Pe lângă verificarea respectării regulilor privind centura de siguranță și folosirea telefonului mobil, controalele au inclus testări cu aparatele din dotare și verificări cu ajutorul aparatelor radar.
Activitățile s-au desfășurat în cadrul calendarului european ROADPOL, care reunește acțiuni de prevenire și combatere a principalelor cauze ale accidentelor rutiere.
Telefonul mobil poate crește riscul de accidente
Polițiștii atrag atenția că folosirea telefonului mobil în timpul condusului poate reduce capacitatea șoferului de a observa la timp pericolele din trafic. Chiar și o scurtă distragere a atenției poate afecta reacția conducătorului auto în situații neprevăzute.
Centura de siguranță rămâne, la rândul ei, una dintre cele mai importante măsuri de protecție în cazul unui accident. Respectarea acestor reguli contribuie la reducerea riscului de rănire și la creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.
Polițiștii recomandă conducătorilor auto să își păstreze atenția asupra drumului, să poarte centura de siguranță și să evite orice activitate care le-ar putea distrage concentrarea în timpul deplasării.