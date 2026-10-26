PSD își pregătește strategia pentru lunile următoare. Măsurile anunțate de Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, liderul PSD
PSD se reunește la Kiseleff pentru a stabili prioritățile guvernamentale. Bugetul pentru 2027, fondurile PNRR, infrastructura și economia, pe agendă.
Conducerea Partidului Social Democrat (PSD) se reunește luni, 26 octombrie, la sediul central din Șoseaua Kiseleff, pentru a stabili principalele direcții de acțiune pentru perioada următoare. Pe agenda social-democraților se află măsurile pe care miniștrii partidului urmează să le promoveze în Guvern, gestionarea problemelor economice și bugetare, reforma administrației publice și negocierile pentru salvarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Ședința are loc într-un moment important pentru Executiv, în condițiile în care autoritățile trebuie să pregătească bugetul pentru 2027, să analizeze necesitatea unei rectificări bugetare și să identifice soluții pentru mai multe domenii care necesită finanțare.
PSD se reunește la Kiseleff pentru stabilirea priorităților guvernamentale
Biroul Permanent Național al PSD a fost convocat luni, 26 octombrie, de la ora 10:00, la sediul central al partidului din București.
Potrivit informațiilor comunicate de formațiunea politică, liderii social-democrați urmează să stabilească măsurile pe care miniștrii PSD le vor pune în aplicare în perioada următoare, în contextul activității noului Cabinet condus de Luca Niculescu.
Discuțiile vizează atât prioritățile din ministerele conduse de social-democrați, cât și o serie de schimbări administrative și numiri în funcții publice.
Printre subiectele importante se numără gestionarea cheltuielilor bugetare, funcționarea serviciilor publice, sprijinirea economiei și accelerarea proiectelor de infrastructură.
În paralel, PSD urmărește stabilirea unei strategii pentru lunile următoare, astfel încât măsurile propuse de reprezentanții partidului în Guvern să răspundă problemelor identificate în domeniile pe care le gestionează.
Ce măsuri pregătesc miniștrii PSD în perioada următoare
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat o serie de obiective pentru ministerele conduse de social-democrați.
Lista include măsuri în sănătate, agricultură, transporturi, protecția mediului, dezvoltare, economie, muncă și apărare. De asemenea, social-democrații vor să accelereze discuțiile privind fondurile europene și să promoveze măsuri pentru combaterea violenței în școli.
Printre prioritățile anunțate se află asigurarea finanțării pentru serviciile medicale de urgență, deblocarea despăgubirilor pentru fermierii afectați de secetă și continuarea proiectelor de infrastructură rutieră.
Agenda cuprinde și măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, reforma administrației publice locale și consolidarea securității în regiunea Mării Negre.
Sănătatea, printre domeniile care necesită finanțare
Una dintre prioritățile prezentate de Sorin Grindeanu vizează asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea Unităților de Primiri Urgențe și a serviciilor de Ambulanță din întreaga țară.
Finanțarea acestor servicii este esențială pentru menținerea capacității de intervenție și pentru asigurarea asistenței medicale de urgență.
În condițiile presiunilor asupra bugetului public, alocarea resurselor pentru sistemul sanitar reprezintă unul dintre subiectele care trebuie analizate de autorități.
Obiectivul anunțat de social-democrați este identificarea fondurilor necesare pentru ca serviciile medicale de urgență să își poată desfășura activitatea în condiții corespunzătoare.
Fermierii afectați de secetă și exporturile de ovine, pe agenda PSD
Agricultura reprezintă un alt domeniu important pentru strategia social-democraților.
Printre măsurile anunțate se numără deblocarea despăgubirilor pentru fermierii afectați de secetă, dar și reluarea dialogului cu Comisia Europeană în vederea reluării exporturilor de ovine.
Pentru agricultori, plata despăgubirilor poate avea un rol important în recuperarea pierderilor provocate de fenomenele meteorologice și în continuarea activității economice.
În același timp, reluarea exporturilor ar putea contribui la îmbunătățirea accesului producătorilor români pe piețele externe.
Demersurile anunțate presupun discuții cu instituțiile europene și identificarea soluțiilor necesare pentru deblocarea situațiilor existente.
Autostrada Pitești-Sibiu, printre proiectele urmărite de social-democrați
Pe lista priorităților se află și proiectele de infrastructură rutieră.
Potrivit obiectivelor prezentate de conducerea PSD, sunt prevăzute ultimele verificări necesare pentru deschiderea, în luna noiembrie, a unei noi secțiuni de autostradă pe tronsonul Tigveni-Curtea de Argeș.
De asemenea, social-democrații urmăresc deblocarea acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan al autostrăzii Pitești-Sibiu.
Conform informațiilor prezentate de partid, lipsa acestui acord limitează desfășurarea lucrărilor pe șantier.
Autostrada Pitești-Sibiu este un proiect important pentru conectivitatea rutieră a României, iar avansarea lucrărilor este relevantă atât pentru transportul de persoane, cât și pentru circulația mărfurilor.
Deblocarea procedurilor administrative și de mediu reprezintă, astfel, una dintre condițiile necesare pentru continuarea proiectului.
PSD vrea să accelereze accesarea fondurilor europene prin PNRR
Negocierile cu reprezentanții Comisiei Europene pentru salvarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă un alt punct important al strategiei social-democrate.
PNRR finanțează reforme și investiții în mai multe domenii, iar îndeplinirea angajamentelor asumate de România este esențială pentru accesarea banilor europeni.
În acest context, PSD urmărește continuarea discuțiilor la Bruxelles pentru identificarea soluțiilor care să permită păstrarea fondurilor alocate României.
Miza este importantă pentru proiectele de investiții și pentru reformele care depind de finanțarea europeană.
Rezultatul negocierilor va influența capacitatea autorităților de a continua anumite proiecte și de a respecta termenele asumate în cadrul programului.
Reforma administrației locale și schimbările din instituțiile publice
Pe agenda ședinței PSD se află și operaționalizarea grupului de lucru pentru reforma administrației publice locale.
Subiectul este legat de reorganizarea și eficientizarea activității administrațiilor locale, într-un context în care cheltuielile publice și utilizarea resurselor bugetare se află în atenția autorităților.
Totodată, conducerea partidului urmează să discute despre numiri în funcții și înlocuirea unor reprezentanți ai PNL și USR din anumite structuri administrative, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea.NET.
Aceste discuții se înscriu în procesul de stabilire a echipelor și a responsabilităților din instituțiile vizate.
Modificările concrete depind însă de deciziile care vor fi adoptate și de procedurile legale aplicabile fiecărei funcții.
Audit pentru programele de sprijin economic și deblocarea platformei Work in Romania
Social-democrații au inclus pe lista de priorități și realizarea unui audit al programelor de sprijin pentru economie.
Scopul unui asemenea demers este evaluarea programelor existente și a modului în care acestea contribuie la susținerea activității economice.
În același timp, PSD urmărește deblocarea platformei Work in Romania, destinată lucrătorilor străini.
Potrivit informațiilor prezentate de partid, funcționarea platformei este așteptată de antreprenori și de firme care au nevoie de personal pentru desfășurarea activității.
Deblocarea sistemului ar putea contribui la simplificarea unor proceduri administrative pentru angajatori, în limitele legislației aplicabile.
Securitatea la Marea Neagră și combaterea violenței în școli
Strategia prezentată de conducerea PSD include și obiective din domeniul securității și al educației.
În ceea ce privește securitatea regională, social-democrații au anunțat organizarea unei întâlniri cu partenerii din Bulgaria și Turcia, în vederea consolidării securității la Marea Neagră.
Cooperarea regională este importantă pentru coordonarea măsurilor care vizează stabilitatea și securitatea în această zonă.
În domeniul educației, lista de priorități include implementarea unor măsuri pentru combaterea violenței în școli.
Problema necesită implicarea instituțiilor responsabile, a unităților de învățământ și a autorităților care pot contribui la prevenirea incidentelor și la crearea unui mediu sigur pentru elevi și profesori.
Bugetul pentru 2027 și rectificarea bugetară, printre provocările Guvernului
Ședința PSD are loc în contextul pregătirii bugetului pentru 2027 și al discuțiilor privind rectificarea bugetară.
Aceste decizii vor avea un rol important în stabilirea resurselor disponibile pentru ministere, investiții și servicii publice.
În același timp, autoritățile trebuie să gestioneze presiunile asupra finanțelor publice și să identifice sursele de finanțare pentru măsurile anunțate.
Pentru Guvern, una dintre provocările principale va fi stabilirea unui echilibru între necesitățile instituțiilor publice, investițiile aflate în derulare și obiectivele economice.
Prioritățile prezentate de PSD oferă o imagine asupra domeniilor în care social-democrații vor să acționeze în perioada următoare. Efectele concrete vor depinde însă de măsurile adoptate, de finanțarea disponibilă și de rezultatele negocierilor cu instituțiile europene.
Ședința de la sediul PSD din Kiseleff este, astfel, un moment de stabilire a direcțiilor de acțiune pentru următoarele luni, într-o perioadă în care bugetul, fondurile europene, investițiile și funcționarea serviciilor publice se află printre principalele teme de pe agenda guvernamentală.
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