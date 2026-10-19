Reacția bunicului elevului de 13 ani care a înjunghiat o profesoară și un coleg la Bistrița

Publicat 19 oct. 2026, 18:42 Sursă adevarul

Bunicul elevului de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg la Bistrița, pe 19 octombrie, a declarat că băiatul a fost victima bullyingului. Incidentul a dus la transferarea minorului la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.

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