Reacția bunicului elevului de 13 ani care a înjunghiat o profesoară și un coleg la Bistrița

Bunicul elevului de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg la Bistrița, pe 19 octombrie, a declarat că băiatul a fost victima bullyingului. Incidentul a dus la transferarea minorului la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.
Bunicul băiatului de 13 ani care a provocat un incident violent la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița susține că nepotul său a fost ținta agresivității colegilor. Potrivit Observator, bătrânul a afirmat că elevul, descris ca fiind liniștit și premiant, a fost marginalizat de către grupuri de copii care îl agreau fizic și verbal.
Acuzații aduse sistemului de învățământ
Bunicul a mai precizat că părinții au verificat calculatorul minorului și nu au identificat conținut agresiv. El consideră că vina aparține „sistemului” și „învățământului din ziua de azi”, susținând că profesorii nu mai pot interveni eficient asupra comportamentului elevilor.
Detalii despre incident și intervenția personalului școlii
Luni, 19 octombrie, băiatul de 13 ani a fost dus la spital însoțit de Poliție după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral minor în timpul confruntării. Minorul a fost ulterior transferat la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.
Victimele incidentului sunt o profesoară de 28 de ani, care a fost înjunghiată la frunte, sub ochi și în zona toracelui, și un elev de 12 ani, rănit la cap, ureche, umăr și torace. Profesoara a fost operată și se află într-o stare stabilă, iar colegul băiatului a fost tratat și externat cu recomandări medicale.
Paznicul școlii, George Morar, și profesorul de sport, Ionuț Rațiu, au intervenit pentru a-l imobiliza pe agresor până la sosirea forțelor de ordine. Potrivit paznicului, băiatul folosea un briceag și l-a rănit pe elevul care a încercat să o apere pe profesoară.