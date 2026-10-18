Un bărbat de 73 de ani și-a înjunghiat fiul în piept, după o ceartă. Victima a ajuns în stare gravă la spital

Incidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiază, în gospodăria familiei, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie.
Un bărbat de 52 de ani din localitatea Braniștea, județul Bistrița-Năsăud, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat în piept de propriul tată, în vârstă de 73 de ani.
Cum s-a produs incidentul
Potrivit primelor informații, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă. Tatăl se afla în pat în momentul în care fiul său ar fi devenit agresiv. Bărbatul de 73 de ani ar fi luat un cuțit de pe masă și l-ar fi înjunghiat pe fiul său în zona pieptului, susțin anchetatorii.
Autoritățile au fost alertate, iar victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital, în stare gravă.
Ce spun localnicii despre conflict
Oamenii din localitate au confirmat că între cei doi a avut loc o dispută. Unii au declarat că nu îl considerau pe fiul de 52 de ani o persoană conflictuală.
Viceprimarul comunei Braniștea, Cornel Săsărman, a afirmat că în familie ar fi existat anterior certuri, posibil pe fondul consumului de alcool, însă acestea nu ar fi degenerat până acum într-un incident de o asemenea gravitate.
Tatăl se află în custodia poliției
Bărbatul de 73 de ani a fost preluat de polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean.
Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs agresiunea. Ancheta trebuie să clarifice dacă bărbatul a acționat în legitimă apărare sau dacă a fost vorba despre un atac premeditat.
Până la stabilirea tuturor circumstanțelor, cazul este cercetat de autoritățile competente.