Actualitate· 2 min citire

Un bărbat de 73 de ani și-a înjunghiat fiul în piept, după o ceartă. Victima a ajuns în stare gravă la spital

Poliție

Poliție

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Bistrita ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 oct. 2026, 08:17

Incidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiază, în gospodăria familiei, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie.

Un bărbat de 52 de ani din localitatea Braniștea, județul Bistrița-Năsăud, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat în piept de propriul tată, în vârstă de 73 de ani.

Cum s-a produs incidentul

Potrivit primelor informații, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă. Tatăl se afla în pat în momentul în care fiul său ar fi devenit agresiv. Bărbatul de 73 de ani ar fi luat un cuțit de pe masă și l-ar fi înjunghiat pe fiul său în zona pieptului, susțin anchetatorii.

Autoritățile au fost alertate, iar victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital, în stare gravă.

Ce spun localnicii despre conflict

Oamenii din localitate au confirmat că între cei doi a avut loc o dispută. Unii au declarat că nu îl considerau pe fiul de 52 de ani o persoană conflictuală.

Viceprimarul comunei Braniștea, Cornel Săsărman, a afirmat că în familie ar fi existat anterior certuri, posibil pe fondul consumului de alcool, însă acestea nu ar fi degenerat până acum într-un incident de o asemenea gravitate.

Tatăl se află în custodia poliției

Bărbatul de 73 de ani a fost preluat de polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs agresiunea. Ancheta trebuie să clarifice dacă bărbatul a acționat în legitimă apărare sau dacă a fost vorba despre un atac premeditat.

Până la stabilirea tuturor circumstanțelor, cazul este cercetat de autoritățile competente.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe