Amprenta economică a Philip Morris International în UE 2021–2025: o transformare construită în Europa

Philip Morris International (PMI) a contribuit cu aproape 343 de miliarde de euro la economia UE în perioada 2021–2025. Din această contribuție, 22,3 miliarde de euro au reprezentat cheltuieli cu furnizorii europeni, 27,4 miliarde de euro investiții în operațiunile din Europa, iar 39,5 miliarde de euro valoarea exporturilor. În 2025, lanțul valoric european al companiei a susținut aproape 164.000 de locuri de muncă.

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