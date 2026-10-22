Anca Alexandrescu, comparație între Bolojan și Ciolacu: „A reușit «performanța» să cheltuiască mai mult decât Ciolacu”

Publicat 22 oct. 2026, 15:55 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, modul în care au fost gestionate cheltuielile publice în timpul guvernului Bolojan, comparativ cu guvernul Ciolacu din 2024. Realizatoarea a susținut că majorările de taxe și reducerile de cheltuieli nu s-ar fi reflectat în diminuarea sumelor cheltuite de stat și a cerut explicații privind destinația banilor împrumutați.

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