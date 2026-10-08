Anca Alexandrescu, despre dosarul Bogos: ”Va afecta mai multe partide. Încrengăturile sunt foarte mari”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 8 oct. 2026, 14:17

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, a declarat joi că dosarul Bogos ar putea avea implicații pentru mai multe partide politice, subliniind că, pe lângă George Simion și Rareș Bogdan, care ar urma să fie audiați în calitate de martori, ancheta ar putea ajunge și în zona PSD.

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