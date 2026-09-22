Călin Georgescu, despre George Simion, în stenogramele din dosarul DIICOT: „Misiunea mea a fost să-i deconspir tot”

Ce spun stenogramele din dosarul lui Călin Georgescu despre George Simion.
Noi informații din dosarul instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu includ discuții purtate de fostul candidat la alegerile prezidențiale cu omul de afaceri Ionel Rusen. Într-una dintre convorbiri, Georgescu vorbește despre ceea ce numește propria sa „misiune” și îl menționează inclusiv pe liderul AUR, George Simion.
Potrivit stenogramei prezentate în articolul Capital, conversația a avut loc la 27 mai 2025. Georgescu îi spune lui Rusen că obiectivul său ar fi fost să expună întregul sistem politic, afirmând că acest demers l-ar fi vizat, în cele din urmă, și pe George Simion, potrivit REALITATEA.NET.
„Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”, ar fi spus Călin Georgescu, potrivit documentelor citate.
Georgescu susținea că partidele s-au „devoalat”
În aceeași discuție, fostul candidat afirmă că partidele politice s-ar fi expus prin propriile acțiuni, în timp ce el susține că și-ar fi păstrat sprijinul public.
„Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”, apare în stenograme.
Conversația nu s-a limitat însă la teme politice. Georgescu și Ionel Rusen au discutat și despre situația juridică a acestuia din urmă, despre dosarele aflate în atenția anchetatorilor și despre posibilitatea unei plecări în Italia.
Discuții despre plecarea în Italia și azil politic
În cadrul convorbirii, Georgescu ia în calcul varianta unei plecări în Italia și îi vorbește lui Rusen despre posibilitatea ca acesta să plece din România și să revină ulterior. În dialog apare și afirmația: „Te întorci, când voi fi eu președinte”, potrivit stenogramelor prezentate de publicație.
Cei doi discută inclusiv despre posibilitatea solicitării unui azil politic și despre procedurile necesare. Rusen afirmă că ar putea lua legătura cu o persoană din Italia pentru a obține informații în acest sens.
O proprietate evaluată la aproximativ 1,2 milioane de euro
Un alt subiect al conversației îl reprezintă identificarea unei proprietăți în Italia. Ionel Rusen îi spune lui Georgescu că a găsit un imobil care ar corespunde cerințelor discutate, însă precizează că prețul este de aproximativ 1,2 milioane de euro.
Potrivit stenogramei, Georgescu vorbește despre posibilitatea de a primi sprijin financiar din partea unor persoane pe care le descrie drept „niște străini”. Cei doi discută și despre caracteristicile imobilului, teren, dependințe și aspecte legate de securitate.
Referiri la controlul judiciar și la dosarele aflate în anchetă
Într-un alt pasaj, Georgescu vorbește despre controlul judiciar și despre intenția de a scăpa de această măsură înainte de a pune în aplicare planurile discutate.
„Planul este așa. Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar”, ar fi declarat acesta, potrivit stenogramei.
Discuțiile dintre Georgescu și Rusen au inclus și situația mai multor dosare. Cei doi susțin că anchetatorii nu ar avea suficiente probe în unele dintre cauzele menționate și discută despre necesitatea unor informații din Marea Britanie.
De asemenea, stenogramele fac referire la utilizarea aplicației Signal și la ștergerea ulterioară a unor mesaje. Documentele prezentate în articol includ astfel atât discuții despre situația politică, cât și despre eventuale planuri de plecare din țară și situația juridică a celor implicați.
Informațiile prezentate reprezintă conținutul unor stenograme și afirmații consemnate în cadrul anchetei; acestea trebuie diferențiate de stabilirea, printr-o hotărâre definitivă, a unor eventuale răspunderi juridice.