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Politica· 1 min citire
CCR a admis sesizarea lui Sorin Grindeanu privind ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan
Curtea Constituțională (foto: Inquam Photos)
Publicat22 oct. 2026, 15:51
Actualizat22 oct. 2026, 15:52
Sursărealitatea.net
Curtea Constituțională a admis sesizarea formulată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind ordonanța referitoare la programul SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan după demiterea prin moțiune de cenzură. Contestația a vizat limitele atribuțiilor unui executiv interimar și intervenția acestuia în domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului.
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