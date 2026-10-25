Consiliul Județean Bistrița-Năsăud convoacă ședință extraordinară pe 26 octombrie

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se va întruni joi, 26 octombrie 2026, în ședință extraordinară, de la ora 14:30. Dezbaterile vor avea loc online, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect, privind rectificarea bugetului județean.
Convocarea a fost dispusă prin dispoziția nr. 205 din 23 octombrie 2026 semnată de președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan. Documentul se bazează pe referatul Serviciului resurse umane și pe adresa Direcției economice, ambele din data de 21-23 octombrie.
Ședința va fi transmisă în regim de videoconferință, pe platforma Zoom Workplace. Consilierii județeni au acces la documentele supuse dezbaterii pe site-ul instituției, la secțiunea „Materiale de ședință”, începând cu data de 23 octombrie.
Proiectul de hotărâre nr. VIII/21985 vizează a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pentru anul 2026. Inițiatorul este președintele CJBN, iar proiectul va fi analizat de Comisia economică, Comisia de administrație și urbanism, Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport, precum și de Comisia juridică și de fonduri europene.
Dispoziția prevede că consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectului. Actul administrativ a fost comunicat vicepreședinților, administratorului public, secretarului general al județului, direcțiilor economice și juridice, structurii Arhitect șef, Direcției investiții, Serviciului achiziții publice, Compartimentului Cabinet președinte și Instituției Prefectului.