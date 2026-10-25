Consiliul Județean Bistrița-Năsăud convoacă ședință extraordinară pe 26 octombrie

Publicat 25 oct. 2026, 07:33 Sursă Bistrițeanul

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se va întruni joi, 26 octombrie 2026, în ședință extraordinară, de la ora 14:30. Dezbaterile vor avea loc online, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect, privind rectificarea bugetului județean.

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