Apel urgent pentru donatorii de sânge din Bistrița-Năsăud. Stocurile sunt critice

Centrul de Transfuzie Sanguină Bistrița caută donatori. Stocurile sunt critice pentru toate grupele sanguine. Vezi unde și când poți dona sânge.
Centrul de Transfuzie Sanguină din Bistrița face apel la populație să doneze sânge, după ce rezervele au ajuns la un nivel critic pentru toate grupele sanguine. Persoanele care sunt eligibile pentru donare sunt încurajate să se prezinte la centru, pentru a contribui la refacerea stocurilor necesare pacienților.
Potrivit informațiilor publicate de Bistrițeanul.ro, situația este una îngrijorătoare, deoarece centrul asigură necesarul de sânge pentru unitățile medicale din județul Bistrița-Năsăud și poate sprijini, la nevoie, și spitale din alte zone ale țării.
Centrul de Transfuzie Sanguină Bistrița are nevoie de donatori
Rezervele de sânge sunt esențiale pentru spitale, unde produsele sanguine sunt utilizate în intervenții chirurgicale, în tratarea pacienților cu afecțiuni grave și în gestionarea urgențelor medicale.
Atunci când stocurile scad, contribuția donatorilor devine cu atât mai importantă. Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Bistrița îi îndeamnă pe cei care pot dona să răspundă apelului și să ajute la refacerea rezervelor.
Donarea regulată este necesară deoarece produsele sanguine au o perioadă limitată de valabilitate, iar necesarul spitalelor trebuie acoperit permanent.
Unde se poate dona sânge în Bistrița
Persoanele care doresc să doneze sânge se pot prezenta la Centrul de Transfuzie Sanguină Bistrița, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 11A.
Programul de recoltare comunicat în apelul publicat este de luni până vineri, între orele 07:30 și 13:00.
Înainte de deplasare, este recomandat ca persoanele interesate să verifice eventualele actualizări privind programul și condițiile de donare direct la centru.
Cine poate dona sânge
În general, pot dona sânge persoanele care îndeplinesc criteriile de vârstă, greutate și stare de sănătate stabilite de personalul medical. Eligibilitatea este evaluată înaintea donării, prin completarea chestionarului și efectuarea consultației necesare.
Persoanele care doresc să doneze trebuie să respecte recomandările medicale privind alimentația și hidratarea înainte de recoltare și să ofere informații corecte despre starea lor de sănătate și eventualele tratamente urmate.
Nu toate persoanele care se prezintă la centru pot dona, decizia finală fiind luată de personalul medical, în funcție de criteriile aplicabile fiecărui caz.
Un gest care poate ajuta pacienții din spitale
Donarea de sânge reprezintă o formă concretă de sprijin pentru persoanele care au nevoie de transfuzii. Refacerea stocurilor este importantă atât pentru pacienții din Bistrița-Năsăud, cât și pentru eventualele solicitări venite din alte județe.
În contextul nivelului critic al rezervelor semnalat de Centrul de Transfuzie Sanguină Bistrița, persoanele eligibile sunt încurajate să se informeze și să contribuie la refacerea stocurilor.