Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud (DSP BN) a confirmat un focar de hepatită A în satul Domnești, comuna Mărișelu. Peste 30 de persoane au fost infectate din iunie, inclusiv copii și un cadru didactic.
Directorul DSP Bistrița-Năsăud, Anca Andrițoiu, a precizat că prima persoană diagnosticată cu virusul hepatitic A (HAV) în localitate a fost un șofer de TIR, în data de 27 iunie. De atunci, numărul total al infectărilor a ajuns la 32 de cazuri, dintre care 25 sunt copii și restul adulți.
Începând cu 15 septembrie, au fost înregistrate 15 noi cazuri, majoritatea la școlari și preșcolari din sat. O învățătoare a contractat și ea boala. Momentan, trei persoane sunt internate în spital, iar situația este monitorizată constant de autoritățile sanitare.
Medicul de familie din localitate, Livia Arcălean, a confirmat că toți pacienții recent diagnosticați sunt copii. Ea a subliniat că boala nu prezintă un pericol major și se vindecă de regulă fără complicații grave.
Părinții copiilor afectați au cerut dezinfectarea spațiilor școlare și a grădiniței, frecventate de aproximativ 100 de copii. Un tată al unui copil de 7 ani, internat la secția Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, a relatat simptomele severe ale fiului său.
În urma verificărilor, DSP BN a impus măsuri sanitare la școala și grădinița din Domnești, incluzând dezinfectarea suprafețelor și testarea apei. Analizele efectuate nu au evidențiat contaminarea sursei de apă.
Primarul comunei Mărișelu, Horea-Călin Petruț, a asigurat că instituțiile de învățământ dispun de condiții sanitare adecvate, inclusiv apă potabilă și aparate omologate. Medicul Livia Arcălean a recomandat igiena riguroasă a mâinilor și consumul de apă sigură pentru prevenirea infectării.