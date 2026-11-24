Publicat 24 nov. 2026, 14:42 Sursă realitatea.net

Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud (DSP BN) a confirmat un focar de hepatită A în satul Domnești, comuna Mărișelu. Peste 30 de persoane au fost infectate din iunie, inclusiv copii și un cadru didactic.

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