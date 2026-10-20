Atacul de la școala din Bistrița: psihologul criminalist susține că elevul a fost influențat în Spania

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a analizat atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de clasa a șaptea a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg.
Incidentul a avut loc în contextul revenirii atacatorului din Spania, țară în care familia sa a locuit ani de zile. Potrivit analizei lui Liviu Chesnoiu, elevul ar fi fost expus la discursuri ale extremei drepte și la tensiuni legate de prezența migranților, ceea ce l-ar fi determinat să vizăzeze un coleg din clasa a VI-a pe motiv că avea altă religie.
Conform primelor informații, băiatul a bătut la ușa clasei. Când profesoara i-a deschis, dar nu l-a lăsat să intre, elevul a atacat-o, aplicându-i lovituri de cuțit în zona frunții și abdomenului. După ce femeia a strigat după ajutor, agresorul a intrat în clasă pentru a-l căuta pe colegul vizat, însă alți elevi l-au oprit, iar unul dintre ei a fost rănit la rândul său.
Liviu Chesnoiu a subliniat că astfel de acte motivate ideologic sunt rare în România și a atras atenția asupra pericolului reprezentat de rețelele sociale. Expertul consideră că accesul necontrolat al copiilor la conținut violent poate funcționa ca un drog, generând o dependență de adrenalină.
Elevul și-a anunțat intenția de a comite atacul printr-un video postat pe TikTok. Psihologul criminalist notează că persoanele care planifică astfel de gesturi trasează de obicei semnale de alarmă cu mult timp înainte, similar cu comportamentul observat la persoanele care intenționează să se sinucidă.
În prezent, minorul, în vârstă de 13 ani, se află la Secția de Psihiatrie Infantilă a Spitalului de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca. Potrivit legislației române, persoanele care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal, însă instanțele pot dispune măsuri de protecție specială.