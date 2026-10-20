Atacul de la școala din Bistrița: psihologul criminalist susține că elevul a fost influențat în Spania

Publicat 20 oct. 2026, 08:59 Sursă dcnews

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a analizat atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de clasa a șaptea a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg.

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