Atacul șocant de la școala din Bistrița: elevul de 13 ani va fi monitorizat electronic

Elevul de 13 ani implicat în atacul de la școala din Bistrița este monitorizat electronic. Poliția a emis ordine de protecție pentru profesoară și șase elevi.
Polițiștii au dispus noi măsuri după atacul cu cuțitul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Elevului de 13 ani i-a fost montată o brățară electronică de monitorizare, iar pentru profesoara rănită și alți șase elevi au fost emise ordine de protecție provizorii.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, măsurile au fost luate în seara zilei de 20 octombrie, în contextul revenirii elevilor la cursurile desfășurate fizic în unitatea de învățământ.
Șapte ordine de protecție după atacul de la școala din Bistrița
Cele șapte ordine de protecție provizorii îi vizează pe profesoara de matematică atacată și pe șase elevi implicați în incidentul care a avut loc la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”.
Măsurile au fost dispuse după ce părinții au solicitat protecție suplimentară pentru copii, înainte de reluarea cursurilor în format fizic.
Conform informațiilor comunicate de poliție, ordinele au fost emise pentru o perioadă inițială de cinci zile, urmând ca prelungirea acestora să poată fi analizată de instanță.
Elevul de 13 ani, monitorizat cu brățară electronică
Minorului implicat în atac i-a fost montată o brățară electronică de monitorizare. La momentul comunicării informațiilor, băiatul se afla internat la o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca, fiind însoțit de mama sa.
Măsura monitorizării electronice face parte din acțiunile dispuse de autorități în urma incidentului. Ancheta urmărește clarificarea circumstanțelor în care s-a produs atacul și a tuturor aspectelor relevante pentru stabilirea situației de fapt.
Cum s-a produs atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Incidentul a avut loc luni, 19 octombrie, când elevul de clasa a VII-a ar fi intrat într-o sală în care se desfășura o oră de matematică și ar fi atacat-o cu un cuțit pe profesoara care preda.
În timpul incidentului, au fost răniți și doi elevi. Unul dintre copii ar fi fost vizat inițial, iar celălalt a intervenit pentru a-l ajuta și a fost rănit la rândul său.
Cazul a provocat îngrijorare în comunitatea școlară și a determinat autoritățile să ia măsuri suplimentare pentru protejarea persoanelor implicate.
Autoritățile continuă verificările
Polițiștii și celelalte instituții competente continuă demersurile pentru clarificarea împrejurărilor atacului. În paralel, măsurile de protecție dispuse urmăresc reducerea riscurilor pentru profesoară și elevii vizați.
Situația minorului este evaluată și din punct de vedere medical, iar eventualele măsuri ulterioare vor depinde de concluziile autorităților competente și de procedurile legale aplicabile.