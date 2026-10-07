Bărbat de 67 de ani, rănit grav după ce a căzut pe scara unui bloc din Bistrița

Un bărbat de 67 de ani a suferit răni grave și a fost internat la spital în urma unei căderi pe scara interioară a unui imobil din Bistrița, incident petrecut în seara zilei de 6 octombrie.
Poliția Municipiului Bistrița a fost sesizată în noaptea de 6 spre 7 octombrie cu privire la un accident produs într-un bloc de locuințe din municipiu. Victima, un bărbat de 67 de ani, a fost preluată de echipajele medicale și transportată la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor necesare.
Conform primelor verificări efectuate la fața locului, incidentul s-a produs în timp ce bărbatul cobora scara interioară a imobilului, între etajele al doilea și primul. Bărbatul a căzut și s-a accidentat.
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au întocmit un dosar penal pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Cercetările continuă pentru clarificarea exactă a modului în care s-a petrecut accidentul.