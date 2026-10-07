Bărbat de 67 de ani, rănit grav după ce a căzut pe scara unui bloc din Bistrița

Publicat 7 oct. 2026, 09:16 Sursă stiripesurse

Un bărbat de 67 de ani a suferit răni grave și a fost internat la spital în urma unei căderi pe scara interioară a unui imobil din Bistrița, incident petrecut în seara zilei de 6 octombrie.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre barbat ranit bistrita