BMW confiscat unui tânăr din Bistrița, prins de trei ori fără permis în patru luni

Un tânăr de 18 ani din Bistrița-Năsăud a rămas fără BMW după ce a fost prins de trei ori fără permis în patru luni. Curtea de Apel Cluj a dispus și închisoare cu executare.
Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea unui BMW evaluat la aproximativ 6.000 de euro, deținut de un tânăr de 18 ani din județul Bistrița-Năsăud. Acesta a fost prins de trei ori conducând fără permis în decurs de patru luni și a fost condamnat la un an, nouă luni și zece zile de închisoare cu executare.
BMW-ul, confiscat după ce tânărul a condus repetat fără permis
Un caz de conducere fără permis din județul Bistrița-Năsăud s-a încheiat cu o măsură neobișnuită: confiscarea autoturismului folosit de șofer. Curtea de Apel Cluj a admis apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița și a decis ca BMW-ul să fie confiscat.
Potrivit informațiilor prezentate de procurori, tânărul, în vârstă de 18 ani, a fost depistat de trei ori la volan fără să dețină permis de conducere, într-un interval de numai patru luni.
Instanța a stabilit o pedeapsă rezultantă de un an, nouă luni și zece zile de închisoare, cu executare. Totodată, a dispus confiscarea specială a autoturismului, evaluat la aproximativ 29.097 de lei.
Mașina nu avea RCA și ITP valabil
Pe lângă faptul că era condus fără permis, autoturismul nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă și nici inspecția tehnică periodică în termen.
Conform datelor prezentate în dosar, una dintre situații a implicat și o urmărire a poliției. Procurorii au invocat manevre periculoase, inclusiv depășiri pe marcaj continuu, în încercarea de a scăpa de echipaj.
Aceste împrejurări au fost luate în considerare în argumentația Parchetului, care a susținut că folosirea repetată a mașinii a generat un risc important pentru ceilalți participanți la trafic.
De ce au cerut procurorii confiscarea BMW-ului
Inițial, Judecătoria Bistrița a respins cererea de confiscare a autoturismului. Parchetul a contestat această soluție, solicitând ca mașina să fie confiscată ca bun folosit la comiterea faptelor.
În fața instanței de apel, procurorii au susținut că repetarea conducerii fără permis, lipsa documentelor obligatorii ale mașinii și comportamentul din timpul urmăririi au demonstrat un grad ridicat de periculozitate.
În răspunsul transmis publicației Bistrițeanul.ro, reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița a afirmat că inculpatul a manifestat „perseverență infracțională”. Procurorii au argumentat că autoturismul a contribuit în mod determinant la crearea stării de pericol pe drumurile publice.
Curtea de Apel Cluj a schimbat soluția privind autoturismul
Prin decizia pronunțată în apel, instanța a modificat hotărârea anterioară în ceea ce privește confiscarea mașinii și a dispus aplicarea măsurii de siguranță a confiscării speciale.
De asemenea, a fost menținut sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului, în vederea confiscării.
Cazul readuce în atenție consecințele conducerii fără permis, mai ales atunci când fapta se repetă și este însoțită de alte încălcări ale legislației rutiere.