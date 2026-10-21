Brățară de monitorizare și ordine de protecție pentru elevul care a atacat o profesoară în Bistrița

Un elev de 13 ani, internat voluntar într-o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca, va fi supraveghet electronic după ce a atacat cu un cuțit o profesoară la Școala Gimnazială nr. 6 din Bistrița.
Polițiștii au emis măsuri de protecție pentru șapte persoane implicate în incidentul de luni, 19 octombrie 2026, de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Printre beneficiarii ordinelor se numără profesoara atacată și șase elevi.
Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, Crina Sîrb, minorul va fi monitorizat electronic printr-o brățară specială. Elevul se află în continuare internat la o clinică de specialitate.
Măsurile luate au valabilitate pentru cinci zile, perioadă după care instanța le poate prelungi. Elevul, elev în clasa a VII-a, se află la Clinica de Psihiatrie Infantilă Cluj-Napoca, unde este internat voluntar împreună cu mama sa.
Detalii despre incident
Luni, 19 octombrie, un elev din clasa a VII-a a înjunghiat-o pe o profesoară de matematică. Minorul a bătut la ușa unei clase de a VI-a unde aceasta preda și s-a năpustit asupra cadrului didactic când i-a deschis.
În urma atacului, alți doi elevi din clasă au fost răniți. Unul dintre ei, care fusese vizat inițial de agresor, a suferit răni superficiale. Celălalt elev, care l-a apărat pe coleg, a fost tăiat cu cuțitul în zona capului.