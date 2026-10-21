Brățară de monitorizare și ordine de protecție pentru elevul care a atacat o profesoară în Bistrița

Publicat 21 oct. 2026, 10:21 Sursă Bistrițeanul

Un elev de 13 ani, internat voluntar într-o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca, va fi supraveghet electronic după ce a atacat cu un cuțit o profesoară la Școala Gimnazială nr. 6 din Bistrița.

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