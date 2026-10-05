Condamnată la 9 ani de închisoare în Italia pentru pedofilie. O femeie din Bistrița a fost capturată de polițiști

Urmărită internațional printr-un mandat european de arestare, bistrițeanca a fost prezentată judecătorilor pentru predare
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au depistat și reținut o femeie din localitatea Reteag, pe numele căreia autoritățile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare.
Persoana în cauză a fost condamnată definitiv de instanțele italiene la o pedeapsă de nouă ani de închisoare, fiind găsită vinovată de comiterea mai multor infracțiuni sexuale grave îndreptate împotriva unor minori.
Mandat european de arestare pus în aplicare
Pentru prinderea bistrițencei date în urmărire internațională, polițiștii au beneficiat de schimbul operativ de date prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională. După localizarea și capturarea femeii, aceasta a fost escortată și prezentată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.
Procurorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, iar magistrații Curții de Apel au confirmat mandatul european și au hotărât arestarea provizorie a condamnatei pe o perioadă de 30 de zile. În perioada următoare vor fi definitivate procedurile de predare către autoritățile din Italia, în vederea executării pedepsei privative de libertate.