Cursuri reluate sub supravegherea poliției la școala din Bistrița, după atacul cu cuțitul

Cursurile au fost reluate la școala din Bistrița unde un elev de 13 ani a atacat un coleg și o profesoară. Agenții de poliție supraveghează intrarea și ieșirea elevilor, iar minorul va fi monitorizat electronic.
Elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița au revenit în clase după incidentul în care un adolescent de 13 ani a atacat un coleg și o profesoară. Echipaje de poliție patrulau la orele de vârf, în timpul intrării și ieșirii elevilor, pentru asigurarea securității.
Claudia Feldrihan, directoarea unității de învățământ, a confirmat prezența forțelor de ordine: „polițiștii de la Inspectoratul Județean au venit, au intrat pe clase, au intrat la ore. (...) Deci, la orele de vârf, când intră și când ies copiii, avem echipaj de poliție”.
Măsuri suplimentare de siguranță includ supravegherea holurilor în timpul pauzelor și al orelor de către personalul auxiliar, a precizat Vasile Șteopoaie, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.
Profesoara înjunghiată, în vârstă de 28 de ani, și alți șase elevi au beneficiat de ordine de protecție. Atacatorul va purta o brățară de monitorizare electronică după externarea din spital.
Camelia Strungari, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Bistrița, a declarat că starea de sănătate a profesoarei este stabilă hemodinamic și respirator. Aceasta a primit consiliere psihologică și rămâne internată în secția de chirurgie generală pentru câteva zile.
Cercetările penale și evaluarea minorului
Procurorii analizează motivele care l-au determinat pe minor să recurgă la acest gest. Au fost efectuate percheziții în camera băiatului, iar autoritățile vor analiza conținutul telefonului său și mesajele postate pe rețelele de socializare, în care acesta susținea că pregătește atacul de opt luni.
Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) conduc o anchetă separată. Minorul este supus mai multor evaluări la Spitalul de Psihiatrie din Cluj, pe baza cărora se va propune o măsură de protecție specială.
Măsuri legislative și plan de securitate
Noul premier a cerut elaborarea unui plan concret pentru securitatea în școli, implicând mai multe instituții. Radu Marinescu, ministrul Justiției, a anunțat că se lucrează la un proiect legislativ privind răspunderea penală a minorilor și accesul tinerilor la rețelele sociale.
„Vrem să finalizăm proiectul privitor la stabilirea condițiilor răspunderii penale în ceea ce-i privește pe minori și să inițiem proiecte care să aibă în vedere inclusiv accesul tinerilor la rețelele sociale. Nu vă ascund că avem în vedere inclusiv o reducere a vârstei în ceea ce privește responsabilitatea”, a explicat ministrul Justiției.
Potrivit legii în vigoare, minorul nu va răspunde penal pentru faptele săvârșite. El și părinții săi vor fi audiați după externarea din spital.