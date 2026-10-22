Cursuri reluate sub supravegherea poliției la școala din Bistrița, după atacul cu cuțitul

Publicat 22 oct. 2026, 09:31 Sursă digi24

Cursurile au fost reluate la școala din Bistrița unde un elev de 13 ani a atacat un coleg și o profesoară. Agenții de poliție supraveghează intrarea și ieșirea elevilor, iar minorul va fi monitorizat electronic.

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