Nicușor Dan, avertisment după două incidente grave în școli: „Nu ne mai permitem să ignorăm aceste semnale”

Nicușor Dan avertizează asupra violenței în școli după două incidente grave. Președintele cere prevenirea bullyingului și protejarea copiilor online.
Președintele Nicușor Dan atrage atenția asupra violenței dintre copii, după două incidente grave petrecute în școli în mai puțin de o săptămână. Șeful statului cere intervenție încă de la primele semne de bullying, o colaborare mai bună între profesori și părinți, precum și măsuri pentru protejarea elevilor atât în școală, cât și în mediul online.
Nicușor Dan, semnal de alarmă după incidentele din școli
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicușor Dan a subliniat că incidentele recente trebuie tratate cu seriozitate și că prevenirea violenței nu se poate limita la existența unor reguli și sancțiuni.
„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”, a transmis președintele.
Acesta a arătat că, deși în ultimii ani s-au făcut progrese în înțelegerea și combaterea fenomenului de bullying, aplicarea legilor trebuie însoțită de atenție față de comportamentul copiilor și de intervenții timpurii.
Potrivit șefului statului, prevenirea violenței presupune identificarea cauzelor, nu doar gestionarea consecințelor, care pot fi devastatoare.
Relația dintre profesori, părinți și copii, esențială pentru prevenirea bullyingului
Nicușor Dan a evidențiat importanța unei relații bazate pe încredere între elevi și adulții din jurul lor. Comunicarea deschisă poate ajuta la identificarea conflictelor înainte ca acestea să se agraveze.
Președintele consideră că semnalele transmise de copii trebuie ascultate și tratate cu seriozitate. Un mediu în care elevii se simt în siguranță să vorbească despre problemele lor poate contribui la prevenirea situațiilor de violență.
Ce rol au profesorii în identificarea comportamentelor violente
Cadrele didactice, diriginții și consilierii școlari au un rol important în recunoașterea și semnalarea comportamentelor care pot indica bullying sau alte forme de agresiune.
În același timp, elevii trebuie să știe că pot cere ajutor fără să se teamă de represalii sau de noi abuzuri. Identificarea timpurie a problemelor și intervenția adecvată pot împiedica escaladarea conflictelor.
Violența dintre copii se extinde și în mediul online
Președintele a atras atenția și asupra legăturii dintre experiențele copiilor din viața reală și cele din mediul virtual. Hărțuirea și agresivitatea nu se opresc neapărat la poarta școlii, ci pot continua pe platformele digitale.
„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există”, a transmis Nicușor Dan.
În acest context, protejarea minorilor trebuie să includă și măsuri care să limiteze expunerea la violență și hărțuire online.
Nicușor Dan cere școli mai sigure și acces la consiliere psihologică
În mesajul său, șeful statului a susținut necesitatea unor școli mai sigure, a pregătirii profesorilor pentru intervenția în situații de violență și a unui acces real la consiliere psihologică.
Totodată, Nicușor Dan a subliniat că soluțiile pentru protejarea copiilor trebuie construite prin dialog între autorități, specialiști, profesori, părinți și elevi.
Mesajul președintelui vine în contextul celor două incidente grave din școli, readucând în atenție nevoia unor măsuri eficiente pentru prevenirea bullyingului și combaterea violenței între copii.