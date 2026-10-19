Profesoara înjunghiată de un elev în Bistrița, pe masa de operație! Copilul rănit, externat, iar agresorul, transferat la Psihiatrie

Publicat 19 oct. 2026, 14:46 Sursă Realitatea.net

Au apărut noi informații despre starea profesoarei și a elevului înjunghiați luni dimineață, 19 octombrie, la o școală din Bistrița. Profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, a suferit mai multe răni și a ajuns pe masa de operație. Copilul de 12 ani, rănit în același atac, a primit îngrijiri medicale și a fost externat. Între timp, adolescentul de 13 ani care a comis agresiunea a fost transferat la o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.

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